Elisa Mouliaá sale al paso del terraplanista Javi Poves por meterse con el fútbol femenino: "Enciende revoluciones"

Javier Poves, el polémico entrenador terraplanista, ha vuelto a ser noticia. Esta vez, no por una alineación extraña ni por una teoría disparatada sobre la forma del planeta, sino por sus palabras en la COPE. Durante la entrevista, lanzó una crítica con trazo grueso, de esas que no dejan indiferente contra el fútbol femenino. Según él no debería sostenerse con ayudas económicas externas, apelando a una supuesta contradicción con el ideal feminista de autosuficiencia. Y remató con una frase que, por su rotundidad, parecía buscar aplausos más que reflexión: “Estoy muy a favor del fútbol femenino, pero que las fiestas las paguen ellas”.

No era solo una opinión más; era una forma de desprecio disfrazada de lógica económica. La idea de que el fútbol femenino es una "fiesta" ajena, un capricho que debe autofinanciarse, ignora décadas de desigualdad estructural, falta de inversión, invisibilización y desinterés institucional.

Pero en medio del ruido, surgió la voz de Elisa Mouliaá, actriz y comunicadora, que respondió desde su cuenta en X con claridad:

“El fútbol femenino no se sostiene con el dinero de los demás, se sostiene con paciencia, con coraje y con la fe de quienes nunca fueron portada. Al masculino lo sostienen décadas de marketing, modas, ídolos tatuados en las mochilas de los niños. ¿Cómo va a competir algo nuevo si nunca le dieron el mismo valor? Lo que falta no es talento, es foco. Y el foco, cuando se reparte, enciende revoluciones", aseguró.

La actriz contextualizó sus palabras con una observación que alude al cambio reciente en la visibilidad del deporte femenino: “Antes de 2020, ver un partido femenino en La 1 era algo impensable. Hoy es una realidad. Y eso no es una concesión: es justicia en movimiento”.

En los últimos años, el fútbol femenino ha comenzado a ganar terreno en visibilidad mediática y respaldo institucional, aunque las cifras de inversión, salarios y audiencias todavía se encuentran muy por debajo de las del fútbol masculino. Algunos analistas señalan que esta diferencia responde a factores estructurales: durante décadas, el fútbol femenino no recibió la misma atención ni recursos, y sus protagonistas compitieron en condiciones de inferioridad económica, logística y mediática.

El acceso a retransmisiones en canales generalistas, la cobertura en prensa y la profesionalización de las competiciones son algunos de los avances más recientes. La emisión de partidos femeninos en espacios tradicionalmente reservados al deporte masculino, como La 1 de RTVE, es uno de los ejemplos citados con frecuencia como parte de ese cambio paulatino.