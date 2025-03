Durísima sanción a Poves por llamar "hijo de puta" al árbitro: fuera toda la temporada

No hay día en el que Javi Poves no sea protagonista por alguna polémica. Si en las últimas horas, el exfutbolista y actual presidente-entrenador del CD Moscardó, generó una gran controversia al cuestionar la autenticidad del reciente viaje espacial de Jesús Calleja, ahora un histórica sanción lo han colocado de nuevo en el ojo del huracán.

Esta ocasión, sin embargo, el motivo de su protagonismo no está en el "terraplanismo", su teorías conspirativas o su enganchón con Calleja sino en su última ida de olla sobre el césped.

"Eres un hijo de puta"

Seis expulsiones, récord en los banquillos españoles, suma el asturiano esta campaña, la última en el partido que su equipo perdió por 2-0 ante el Coria el pasado fin de semana por decirle al asistente “eres un hijo de puta”. Poves también se negó a retirarse a los vestuarios y permaneció detrás de la portería, algo que ha agravado su sanción aumentando la cifra de partidos.

El problema es que, según recogió en el acta el colegiado Enrique Pareja Nieto, “una vez expulsado se dirige a mí en reiteradas ocasiones en los siguientes términos: ‘Eres un hijo de puta’, ‘hijo de puta’… Posteriormente, nos percatamos tanto mi árbitro asistente número 2 como yo de que permanece en las inmediaciones del terreno de juego, concretamente detrás de la portería situada a la derecha del túnel de vestuarios, incumpliendo mis indicaciones”.

¡9 partidos!

El Juez Disciplinario de Competiciones No Profesionales no ha tenido piedad con Poves y le ha impuesto un castigo durísimo. Estará 9 jornadas sancionado por lo que no volverá a sentarse en el banquillo del Moscardo esta temporada. Y es que, a su equipo, que es décimo en el Grupo V de 2ª RFEF le restan solo siete partidos por delante. Se perderá los encuentros ante Navalcarnero, Móstoles y Melilla en casa y frente a Getafe B, Tenerife B y Guadalajara lejos del Román Valero.

A Poves le han caído tres encuentros por “protestas al árbitro principal siendo reincidente”, otros cuatro partidos por “insultos ofensas verbales y actitudes injuriosas al árbitro principal” y los últimos dos “por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado”.

El pasado lunes en El Partidazo de COPE, el asturiano ya afirmaba que esperaba una fuerte sanción y aseguraba que si le caían más de siete partidos no se volvería a sentar en el banquillo. ¿Será este el fin de su carrera?