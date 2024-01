El entrenador español que tiene que ser escoltado tras su respuesta a los periodistas en Irak

La selección de fútbol de Jordania igualó su mejor resultado histórico en la Copa de Asia (los cuartos de final) tras ganar 2-3 a Irak, que cedió dos goles en el tiempo añadido que cerraron la aventura en la competición del equipo dirigido por el español Jesús Casas.

El que fuera segundo entrenador de Luis Enrique Martínez en la selección española terminó su participación en la Copa Asia de forma cruel. Llegó a la cita con la Copa de Naciones del Golfo (2023) bajo el brazo y cuando acariciaba los cuartos de final de la Copa de Asia se hundió con un par de tantos de Yazab Al Arab y de Nizar Al Rashdan en los minutos 95 y 97, respectivamente, que dieron al traste con la clasificación iraquí.

Jordania se benefició de una expulsión absurda en los últimos minutos y sacó tajada de su buen primer tiempo, del que salió vencedor gracias a un tanto de Yazan Al Naimat en el tiempo añadido de la primera parte. El 0-1 fue un jarro de agua fría tremendo para los hombres de Casas, que pudieron reaccionar para dar la vuelta al marcador.

Primero, a los 68 minutos, marcó Saad Natiq con un cabezazo a la salida de un córner lanzado por Ali Jasim. Y poco después, a un cuarto de hora del final, Ayman Hussein, tras firmar un gran derechazo cruzado desde dentro del área, adelantó a Irak por primera vez en el partido.

Sin embargo, los problemas para el combinado de Casas no terminaron con el tanto de Ayman. El delantero del Al Quwa Al Jawiya vio su segunda cartulina y fue expulsado por una celebración extraña: se sentó en el césped con las piernas cruzadas y simuló con sus manos comer algo ficticio del suelo. El árbitro no lo dudó ni un instante y sacó del terreno de juego al jugador iraquí. "En cualquier gran torneo los jugadores siempre celebran un gol. El árbitro no puede sacar una tarjeta roja por eso. Todos vimos a Jordania celebrarlo de la misma manera y no vieron tarjeta. La expulsión nos impidió hacer sustituciones defensivas porque ya habíamos hecho cambios", dijo el español.

Entonces, durante doce minutos, Irak intentó sin éxito aguantar las embestidas de Jordania, que con los tantos en el último suspiro de Al Arab y de Al Rashdan, igualó su mejor clasificación, los cuartos de final que disputó dos veces en China 2004 y en Catar 2011. Mientras, Irak se derrumbó al final y no podrá enfrentarse a Tayikistán para intentar acceder a las semifinales. Su plan de igualar el éxito de 2007, en el que se proclamó campeón por única vez en su historia, se diluyó como un azucarillo en apenas dos minutos que encumbraron a Jordania.

El problema para Jesús Casas llegó después, en la conferencia de Prensa, cuando un periodista iraquí le hizo una larga pregunta y su respuesta fue un seco: "Sí", eso indignó al periodista, que se levantó y se fue. Con él se levantaron y se marcharon el resto, muy enfadados. Uno se acercó a Casas, pero la policía le cubrió. El entrenador español decía: "Así es como apoyan a su país y a su selección", en medio del follón.