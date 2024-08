Ernest Riveras responde con dureza a las críticas de Nico Abad y se lía muy gorda: "Eres mala persona"

Duelo en las redes sociales entre dos de las voces del mundial de MotoGP en televisión. Ernest Riveras narró las tres carreras del campeonato de velocidad tanto en TVE, como después en Movistar y en Dazn, de donde se fue hace unos meses para regresar a la televisión pública para participar en la cobertura de los Juegos Olímpicos de París. En el otro lado de esta polémica está Nico Abad, que fue la voz de las motos en Telecinco y que ahora sigue informando sobre el Mundial de MotoGP en su propio canal de Twitch, entre otras plataformas.

No tienen relación personal, pero están protagonizando un buen lío en las redes sociales, que este martes ha tenido su punto culminante cuando Riveras ha anunciado un directo de IG para responder a lo que Abad había dicho sobre él.

Todo esto empieza cuando Nico dijo una serie de cosas sobre Ernest Riveras en su canal. Aseguró que no tenía relación personal con él y le criticó su forma de narrar las motos, en su opinión, dando muchos datos y haciendo que el espectador se despiste de lo que está viendo. Lanzó ese dardo y quiso detenerse en él, explicando que no le gustaba esa manera de contar las carreras.

En esos días, Ernest estaba empezando su trabajo en París como enviado especial de TVE a los Juegos Olímpicos y no respondió a este ataque de un compañero de profesión. Ahí quedó la cosa hasta que Riveras anunció su directo en redes para hablar "sobre cosas del pasado, aunque sea reciente pero que llegan hoy". Hablaba de cuando se tira una piedra en el lago y la onda llega después. Y resulta que a él le había llegado ahora.

"Eres mal compañero y mala persona"

Parecía claro que se refería al dardo lanzado por Nico Abad y era eso justamente. "Se me faltó al respeto y a la verdad en este Twitch de Nico, que no lo nombraré mucho, y por eso estoy aquí.

Se criticó mi manera de comentar y no vengo a defenderme de eso, me la trae al pairo lo que piense sobre eso. Él ha sido permanentemente trending topic para lo malo en sus narraciones y yo nunca en 15 años", empezó Riveras, que calificó a Abad de "mal compañero" y de "mala persona".

Según avanzaba el vídeo, Ernest llegó a lo que le había molestado de verdad y era una frase de Nico en la que dijo que cuando sus alumnos le dicen que han escuchado algo de Riveras les dice que cuidado, que no le hagan caso, que no es fiable. Y por ahí, Ernest no pasa. Le recordó que nunca más vuelva a meterse con su capacidad profesional para dejar un legado a los periodistas del futuro y que su método está basado en miles de retransmisiones.

Le advirtió de que si vuelve a hacerlo no será tan amable en su respuesta, aunque su firme objetivo es no volver a hablar del tema.