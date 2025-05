El escándalo que sacude al esquí: un chat con desnudos de menores, sexo y nazismo

Un nuevo escándalo sacude al deporte. Un entrenador de esquí nórdico de 36 años y un joven atleta de 20 han sido condenados en Italia por la difusión de imágenes íntimas de menores de edad a través de un grupo de WhatsApp. El grupo, llamado «Francesco Totti», reunía a esquiadores juveniles, en su mayoría menores de 18 años, afiliados a la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI), tal y como recogen medios italianos como el Corriere de Veneto y la Gazzetta dello Sport.

Un chat en un principio creado “creado para las actividades de los deportistas fue degradado a una herramienta para intercambiar material indigno", argumenta la sentencia.

Los jueces del Tribunal Federal de Apelación de la Fisi (Federación Italiana de Deportes de Invierno) han confirmado la condena de seis meses de suspensión impuesta a un entrenador de esquí nórdico del Véneto: un suboficial del Ejército vicentino destinado en Verona como estudiante de paracaidismo.

Según la Fiscalía, el director técnico del equipo, Bassano, entonces de 36 años y suboficial del ejército, habría animado a los jóvenes a publicar esas fotos en WhatsApp, prometiéndoles a cambio un lugar en el equipo en las carreras siguientes. El entrenador y un deportista de 20 años que estaba en el chat acordaron un acuerdo ante el juez Luciano Gorra: el primero a un año y tres meses de prisión y 6.000 euros de multa, el segundo a diez meses de prisión y 4.000 euros de multa. El chat también se utilizó para difundir ideas basadas en la superioridad étnica y el odio racial. En una ocasión, fue el propio director técnico quien envió al chat fotos y vídeos de una asistente deportiva que estaba entrenando, filmándola de cabeza para abajo para resaltar sus glúteos y comentando “hoy hice mi parte”.

Chats escandalosos

Al justificar la sentencia de apelación recién presentada, los magistrados informan que "en el chat en cuestión, no solo se compartió información sobre entrenamientos y competiciones", sino que "a través de él, se difundieron entre los participantes imágenes y vídeos de contenido pornográfico, así como pornografía infantil, también atribuibles a fotos y vídeos de atletas menores de edad sin su consentimiento. A esto se suman sentencias y otros archivos multimedia con referencias específicas al fascismo, el nazismo y el racismo.

El grupo comentó en tono discriminatorio noticias que involucraban a extranjeros: "Accidente en Milán, coche extrañamente conducido por un hombre negro" fue uno de los mensajes de los atletas en el chat, a lo que el entrenador supuestamente respondió "están acostumbrados a los camellos", además de escribir en otra ocasión "un hombre negro en una cuneta siempre es un buen buenos días". También enviaron fotografías con claras referencias al nazismo, como un fotomontaje que muestra a Hitler abrazando a Ana Frank.

Pro negros, comunistas y judíos

Cuando la historia estalló, el entrenador abandonó el chat, pero no con un tono precisamente de arrepentimiento: «Me alegra que tengan hambre de m... y no de un montón de m..., benefactores enfermos, pro-negros, comunistas y judíos. Dicho esto —escribió a los atletas menores de edad—, creo que entienden que mi presencia en el grupo es un poco límite. Voy a salir, mejor para evitar posibles problemas. No se preocupen, no tengo nada contra nadie. Terminemos bien las carreras y luego vayamos a cazar animales mayores...».

La investigación federal, iniciada tras una carta de un padre indignado, implicó a 15 personas: 12 atletas, dos directivos y el entrenador.