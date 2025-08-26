España y un "bronce Completo"

España cerró el Campeonato de Europa de Concurso Completo de Equitación en categoría Juvenil y de Jóvenes Jinetes con un bronce en la primera de las categorías. El torneo se disputó en la localidad polaca de Strzegom y España demostró que su cantera está en un momento notable.

La competición se desarrolló en cuatro intensas jornadas el pasado fin de semana: jueves y viernes se disputó la Doma Clásica, el sábado fue el turno del Cross y el domingo, el Salto de Obstáculos.

El equipo Juvenil, formado por Isabel Díaz Verdugo ("Taraje CP"), Queralt Lara Sánchez ("Jaika"), Rafael Rodríguez Pastor ("Cairos K"), Ricardo Gómez Verdugo ("Hiphop de la Mouline"), Alejandra Molina de la Cuerda ("Bálsamo Beaulieu") y Nicolás Sierra López ("Endeavor Utopía") fue de menos a más en el campeonato.

Tras la Doma, España era octava con 97,7 puntos y con Ricardo Gómez como único "top 10" individual. El equipo reaccionó en Cross hasta la cuarta plaza gracias a la aportación de Alejandra Molina y Nicolás Sierra.

En la jornada definitiva, en la pista de salto, los Juveniles firmaron una remontada que les permitió subirse al tercer peldaño del podio con 114,9 puntos, por detrás de Francia (91,2) y Bélgica (114,2). La última vez que España subió al podio en esta categoría fue hace cuatro años

En la categoría de Jóvenes Jinetes, el equipo nacional compuesto por Alfonso Bilbao Castillo ("Cascabel"), María Higuera de la Fuente ("Grulla AA"), David Periñán Campos ("Arquillo DV"), Paula Borrás Sauder ("Eclat des Varennes"), Tania Montero Velázquez ("Di Balbi") y Emma Schonvandt Alarcos ("Qream Z") comenzó el campeonato en la tercera plaza tras la Doma. El Cross fue decisivo debido a una caída con eliminación de Tania Montero y la mala fortuna de otros binomios. España llegó séptima a la última jornada y logró escalar un puesto tras el Salto. Francia se proclamó campeona.

"Tenía muchas expectativas, sabía que algo iba a ocurrir. Lo más importante no son las décimas que nos han separado de la medalla de plata o los puntos de la de oro, sino que competimos en las dos categorías y que España a nivel menores en el Completo es competitiva", aseguró Perico Rey, jefe del equipo español.