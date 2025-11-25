España cae eliminada en el torneo de pala corta de la Liga de Naciones y el País Vasco pasa a semifinales

España ha quedado fuera de la lucha por las medallas del torneo de pala corta de la I Liga de Naciones 36 metros de pelota vasca, que se juega en Bilbao, al caer ante Francia por 0-2 (6-12 y 12-15) en el último partido de la fase de grupos de la modalidad estrella del torneo.

Mikel Sanz y Emiliano Skufka, que el lunes ya perdieron con Euskadi en el desempate, no han podido con Dan Necol y Sylvain Brefel en el choque decisivo en el que se ponía en juego la segunda plaza de semifinalista en el Grupo A dominado por la selección del País Vasco.

La selección vasca, formada en este último partido de la previa por Ibon Garate y Xabier Ibargaray, selló su primer puesto al deshacerse con autoridad de los mexicanos Ángel Jasso y Alejandro Cerecedo (15-9 y 15-5).

Euskadi y Francia se medirán en las semifinales a los dos primeros del Grupo B que, a falta todavía de dos partidos, encabeza Argentina por delante de Chile, Portugal, Cuba y Estados Unidos.

Esta tercera jornada de la competición organizada por la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) en Bilbao y Barakaldo deparó también la victoria por 2-1 (4-10, 10-7 y 5-4) de España, con el riojano Oscar Lerena, sobre Euskadi, representada por el guipuzcoano Eñaut Lizeaga, en mano individual masculina.

Además, en mano parejas masculina, Euskadi y España ganaron por 2-0 a Francia y México; en individual femenina Euskadi venció a México y España a Francia, también por 2-0; en parejas femenina España también superó a México (2-0); y en pelota adaptada Francia y Euskadi se impusieron por ese mismo marcador de 2-0 a Argentina y Portugal.