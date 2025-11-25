Sección patrocinada por
Pelota Vasca
España cae eliminada en el torneo de pala corta de la Liga de Naciones y el País Vasco pasa a semifinales
La competición se disputa en Bilbao. España cayó ante Francia en el partido decisivo para colarse entre los cuatro mejores
España ha quedado fuera de la lucha por las medallas del torneo de pala corta de la I Liga de Naciones 36 metros de pelota vasca, que se juega en Bilbao, al caer ante Francia por 0-2 (6-12 y 12-15) en el último partido de la fase de grupos de la modalidad estrella del torneo.
Mikel Sanz y Emiliano Skufka, que el lunes ya perdieron con Euskadi en el desempate, no han podido con Dan Necol y Sylvain Brefel en el choque decisivo en el que se ponía en juego la segunda plaza de semifinalista en el Grupo A dominado por la selección del País Vasco.
La selección vasca, formada en este último partido de la previa por Ibon Garate y Xabier Ibargaray, selló su primer puesto al deshacerse con autoridad de los mexicanos Ángel Jasso y Alejandro Cerecedo (15-9 y 15-5).
Euskadi y Francia se medirán en las semifinales a los dos primeros del Grupo B que, a falta todavía de dos partidos, encabeza Argentina por delante de Chile, Portugal, Cuba y Estados Unidos.
Esta tercera jornada de la competición organizada por la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) en Bilbao y Barakaldo deparó también la victoria por 2-1 (4-10, 10-7 y 5-4) de España, con el riojano Oscar Lerena, sobre Euskadi, representada por el guipuzcoano Eñaut Lizeaga, en mano individual masculina.
Además, en mano parejas masculina, Euskadi y España ganaron por 2-0 a Francia y México; en individual femenina Euskadi venció a México y España a Francia, también por 2-0; en parejas femenina España también superó a México (2-0); y en pelota adaptada Francia y Euskadi se impusieron por ese mismo marcador de 2-0 a Argentina y Portugal.
✕
Accede a tu cuenta para comentar