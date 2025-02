La española Verdeliss triunfa en Miami: campeona del mundo tras ganar seis maratones en siete días y en distintos continentes

La española Estefanía Unzu Ripoll, conocida popularmente en nuestro país como Verdeliss, ha conseguido proclamarse campeona de la `World Marathon Challenge´, tras finalizar en segundo puesto en la última prueba que ha tenido lugar durante la madrugada de este mismo miércoles. A pesar de terminar por detrás de la japonesa Tomoni Bitoh en la carrera de Miami, Verdeliss puede presumir de campeonato y récord del mundo: ha ganado seis de las siete carreras y ha batido la marca de la danesa Kristina Schou.

A sus 39 años de edad, la corredora navarra ha logrado una gran hazañaen una de las pruebas más duras y exigentes del mundo del atletismo. Nunca antes una mujer había conseguido finalizar siete maratones consecutivas en tan poco tiempo. Al finalizar la prueba de Miami, Verdeliss consiguió arrebatarle el récord del mundo femenino a Kristina Schou. La corredora danesa ostentaba el mismo desde la pasada edición de 2020, donde logró una marca media de 3h25:57. La española ha conseguido mejorar ese tiempo en Miami, dejando la marca en 3h18:30.

"No me lo puedo creer", comentaba la Verdeliss tras finalizar la última prueba celebrada en Miami. La española no podía ocultar su alegría al conocer que acababa de lograr un nuevo récord del mundo en esta prueba tan dura: un total de 295 kilómetros repartidos en siete carreras consecutivas y por todos los continentes.

Líder indiscutible de esta edición de la World Marathon Challenge 2025

A pesar de que a la corredora española le ha tocado sufrir en la última prueba celebrada la pasada madrugada en Miami, el hecho de contar con una gran ventaja respecto a sus rivales le ha permitido coronarse como campeona de la última edición de esta popular carrera. “No podía parar de vomitar en toda la carrera”, ha manifestado la española tras finalizar por detrás de la corredora japonesa. Verdeliss ha confesado que “ya tenía el cuerpo reventado tras el descontrol de los últimos días”.

El motivo que llevó a Verdeliss a afrontar este nuevo y complicado reto

Al igual que el resto de participantes, la española ha tenido que, lo que le ha impedido “poder dormir y comer bien”. Un hecho que sumado a lasen cada una de las carreras, ha terminado afectando a su condición física. Sin embargo, esto no impedirá a la española regresar a nuestro país con campeonato y récord bajo el brazo.

Estefanía Unzo no deja de acumular retos en el mundo del atletismo. Conocida popularmente como Verdeliss tras su paso por Gran Hermano, además de convertirse en una famosa youtuber, también ha logrado cosechar diferentes retos en los últimos años como corredora profesional. La navarra es actualmente la vigente campeona de España de 100 kilómetros, y el pasado mes de marzo ya consiguió completar otra gran gesta: la de finalizar doce maratones en doce meses consecutivos alrededor del mundo.

El pasado 31 de enero inició la que hasta el momento es su última gran aventura. La española tuvo que pagar los 45.000 euros que cuesta la inscripción de la World Marathon Challenge; un reto que, además de por motivación personal, decidió afrontar con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del Síndrome de Menke-Hennekam, una enfermedad poco común que afecta a un número reducido de personas en el mundo.

El objetivo de Verdeliss era. “Echémosles una mano”, escribía la navarra en un post en el que explica cómo es el día a día de Claudia, una de las niñas afectadas por esta rara enfermedad. La corredora española espera poder, y su victoria y récord del mundo seguro que provocarán un aumento en el alcance de esta campaña.