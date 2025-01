Verdeliss se prepara para correr siete maratones en siete días por todo el mundo

Ya lo hizo en 2024. Verdeliss acabó el año pasado completando 13 maratones. Llegó incluso a ganar la de Man Juan de Argentina y la prueba de ultrafondo de 100 lómetros de Santander. Después llegaron la de Bilbao, Nueva York y Toulouse.

Pero sus retos no quedan ahí. el 1 de diciembre la navarra completó la maratón de Valencia, el 15, la de Málaga y el 22, en Camboya, "la más brutal, peculiar y fascinante de mis 26 acumuladas por el mundo".

Pero el desafío de 2025 ya lo tiene claro y así lo ha comunicado Verdeliss en su perfil social de Instagram . "DESAFÍO 2025. 7 maratones, en 7 días, en 7 continentes. Un hito deportivo que está recogido en el Libro Récord de los Guinnes…y ahora me creéis cuando os decía que "empalmar" maratones era mi testeo…y que saltarme jetlags un entrenamiento. No os negaré que estoy pelín temerosa, especialmente pensando en correr sobre el hielo de la Antártida…mi talón de Aquiles es el frío!!! Pero mi "era runner" debutó con espíritu de superación mental/física y puedo decir que #12MaratonesEn12Meses fueron solo el calentamiento…pasamos el relevo a #TengoUnPlan , jijii. Lo logre o no, sé que EXPRIMÍ LA VIDA AL MÁXIMO".

Un increíble reto en el que la influencer tendrá que saber gestionar el cansancio físico con el muscular de recorrer miles de kilómetros en pocos días. Los desplazamientos los hará en un chárter fletado por la organización de Runbuk y que llevará a todos los deportistas de uno a otro escenario a tiempo para poder participar.