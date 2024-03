Espectacular carrera de MotoGP en Portimao: liderato de Martín, festival de Pedro Acosta y Marc Márquez, al suelo

Pasaron tantas cosas en la carrera de MotoGP de Portugal que resulta complicado saber por dónde empezar a contarlas. Hubo de todo. Por ejemplo, que Jorge Martín se despachó uno de esos monólogos que acostumbra a hacer en las Sprint y que replicarlo en la carrera larga le permitió, por fin, ser líder del Mundial un domingo, ser el primero de verdad y lanzar un aviso después del subcampeonato del año pasado. Dos veces había sido líder en sábado (Indonesia 2023 y Qatar 2024), pero unas horas después perdía el primer puesto a manos de Bagnaia en ambas ocasiones. Ahora no. Este lunes va a estar en el liderato y si se lo quieren quitar tendrá que ser dentro de tres semanas en el Circuito de las Américas. Esta vez sí salió bien el madrileño de Pramac. Se puso en cabeza nada más apagarse el semáforo y nadie pudo volver a tomarle la matrícula. Victoria incontestable de esas de darle fuerte al martillo en todas las vueltas. El que más cerca estuvo fue Viñales, aunque al final cedió el segundo puesto ante el empuje de Enea Bastianini y casi al final sufrió una caída un poco extraña que le dejó sin nada cuando merecía estar en el cajón. Mack explicó después que tuvo un problema en el cambio que le molestó desde el sexto giro y que lo llevó al suelo finalmente.

Y gracias a esa caída se subió al podio Pedro Acosta, que eclipsó todo lo demás con un carrerón en su segundo fin de semana en MotoGP. Está naciendo una estrella y no se puede decir que sea inesperado. Todo el mundo sabía que el murciano no es un «rookie» al uso, que se trata de un talento de esos que no saben esperar a que se cumplan los plazos. Que corren más que el tiempo, y por eso en Portimao se convirtió en el tercer piloto más joven de la historia en hacer un podio en MotoGP. Y ahora parece más factible que antes de Sachsenring consiga ganar una carrera larga y se convierta en el más precoz en ganar en la élite, por delante de Marc Márquez.

Y si ya Acosta dejó en Qatar un adelantamiento espectacular sobre Marc, en el Algarve dobló la apuesta y le pasó en el final de recta, en la curva uno, en una de las frenadas más críticas del todo el campeonato. Allí dejó una imagen para la historia, porque podría ser una de esas instantáneas que marcan un cambio generacional entre dos campeones. Pero es que después de eso quiso más el «Tiburón», que se fue a por Pecco Bagnaia. No le bastaba con adelantar a un ocho veces campeón del mundo, quería hacer lo mismo con el vigente rey de MotoGP. Este duelo duró más, pero lo acabó ganando Acosta, que dejó atrás a los dos gigantes y no estaba satisfecho. Quería más y lo consiguió cuando se cayó Maverick. «Este podio ha llegado antes de lo que todos esperábamos. Hoy he gestionado mejor el comienzo, tenemos que estar contentos porque en Qatar se nos fue un poco de las manos», explicaba el murciano en «Dazn».

Y por si todo hubiera sido poco, llegó el mano a mano entre Pecco y Marc. El de Cervera vio que el italiano no estaba cómodo y se fue a por él, olvidando esa versión actual de Márquez más conservadora. Se encendió como en sus buenos tiempos y llegó el toque entre ambos. Uno quería pasar por fuera, Bagnaia iba por dentro y se fue hacia el exterior para cerrar la puerta y llegó el toque que estuvo bajo investigación. Los dos pilotos declararon en Dirección de Carrera. Al final no hubo sanción, y los dos quedaron conformes con la decisión. «Voy mejorando, todas las caídas este fin de semana han sido por falta de automatismos con la moto. Tengo que seguir aprendiendo», decía Marc.

GP de Portugal. Clasificaciones

MotoGP

1. Jorge Martín (Esp/Prima Pramac)41:18.138

2. Enea Bastianini (Ita/Ducati Lenovo Team)a 0.882

3. Pedro Acosta (Esp/R. Bull GasGas Tech3)a 5.362

4. Brad Binder (Rsa/Red Bull KTM Factory)a 11.129

5. Jack Miller (Aus/Red Bull KTM Factory)a 16.437

Así va el Mundial (2 de 21 citas)

1. Jorge Martín (Esp)60 puntos

2. Brad Binder (Rsa)42 (-18)

3. Enea Bastianini (Ita)39 (-21)

4. Pecco Bagnaia (Ita)37 (-23)

Moto2

1. Arón Canet (Esp/Fantic Racing)36:03.959

2. Joe Roberts (EE UU/OnlyFans American)a 2.059

3. Manu González (Esp/QJMotor Gresini)a 2.610

Así va el Mundial (2 de 21 citas)

1. Arón Canet (Esp)31 puntos

2. Joe Roberts (EE UU)29 (-2)

3. Manu González (Esp)27 (-4)

Moto3

1. Dani Holgado (Esp/RB GasGas Tech3)34:09.038

2. J. A. Rueda (Esp/Red Bull KTM Ajo)a 0.044

3. Iván Ortolá (Esp/MT Helmets MSI)a 0.820

Así va el Mundial (2 de 21 citas)

1. Dani Holgado (Esp)45 puntos

2. David Alonso (Col)38 (-7)

Próxima cita: GP Américas (12-14 de abril)