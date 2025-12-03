eSports
5 juegos que se estrenan este diciembre 2025 en Steam
Diciembre ya está aquí, y con él la época en la que muchos buscan regalos o nuevas aventuras digitales
Si quieres encontrar títulos menos mediáticos pero con gran potencial —con lanzamiento previsto este mes—, aquí van cinco apuestas que podrían convertirse en las sorpresas de final de año.
Los 5 juegos con más posibilidades para sorprender este diciembre
1. SLEEP AWAKE — horror y cooperativo para quien busca emociones fuertes
SLEEP AWAKE aparece entre los lanzamientos confirmados de diciembre en Steam. Su mezcla de terror psicológico, sigilo y cooperativo lo convierte en una opción ideal para quienes desean disfrutar de miedo e intimidad en grupo. Perfecto para noches largas, sustos compartidos y una experiencia intensa.
2. Cozyrama — relax, comunidad y buen rollo para las fiestas
Si prefieres algo pausado y relajado, Cozyrama llega con promesas de tranquilidad, exploración calmada y un tono amable. Es ideal para quienes buscan desconectar del ajetreo navideño, jugar en familia o simplemente relajarse con buen diseño y ambiente acogedor.
3. Cloudheim — rol indie y fantasía para los amantes de la exploración
Cloudheim se perfila como una apuesta sólida para quienes buscan RPG, fantasía y libertad. Con mundo abierto indie, ambientación fantástica y una propuesta más modesta que los grandes títulos, encaja con quienes disfrutan de juegos largos con alma propia.
4. DON’T SCREAM TOGETHER — terror cooperativo sin pretensiones, pero con potencial
Otro candidato fuerte del mes: DON’T SCREAM TOGETHER combina horror cooperativo, supervivencia y trabajo en equipo. Para los amantes del miedo compartido, puede ser una joya oculta antes de que termine 2025.
5. MARVEL Cosmic Invasion — acción arcade con superhéroes para todos los públicos
Más ligera, divertida y vistosa, MARVEL Cosmic Invasion ofrece un beat’em up arcade con licencia Marvel, lo que supone una opción divertida, nostálgica y accesible. Ideal como regalo para amigos, familiares o para quienes buscan acción simple con tirón mediático.
Conclusión
Diciembre de 2025 llega cargado de opciones interesantes para quienes buscan algo diferente a los grandes lanzamientos del año. Títulos como Sleep Awake, Cozyrama o Cloudheim pueden convertirse en pequeñas joyas para quienes se atrevan a darles una oportunidad, mientras que Don’t Scream Together y Marvel Cosmic Invasion ofrecen experiencias cooperativas y de acción perfectas para compartir durante las fiestas.
En conjunto, estos cinco juegos representan la esencia de diciembre en Steam: variedad, propuestas frescas y la posibilidad de descubrir sorpresas justo antes de que termine el año. Si buscas algo nuevo para cerrar 2025, aquí tienes cinco muy buenas opciones.
