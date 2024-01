Estallan contra Carla Antonelli por insinuar que las mujeres que pierden con atletas trans "comen mal o entrenan poco"

La inclusión de atletas trans en las categorías femenina ha provocado un agrio debate en el mundo del deporte y especialmente en Estados Unidos, donde las posturas parecen cada días más enfrentadas. Una cuestión a la que tampoco es ajena España.

Las ventajas físicas de las atletas transexuales ha llevado al deporte ha iniciado una senda revisionista respecto a su inclusión en competiciones femeninas. La creación de una nueva categoría, las limitaciones a la edad de transición o sencillamente su expulsión del deporte femenino ya están encima de la mesa de los organismo internacionales que rigen las diferentes competiciones. Una decisión contra la que siempre se ha mostrado muy crítica Carla Antonelli, que dejó el PSOE para incorporarse a Más Madrid precisamente por su discrepancias sobre la Ley Trans.

Ahora, ha publicado un "tuit" que ha hecho estallar al feminismo para quienes el destrozo que para el deporte femenino viene siendo una de sus batallas desde hace años. "Un informe publicado en 2021 reveló que las mujeres trans no tienen ninguna ventaja biomédica en el deporte de élite. Y aclara que los factores sociales como la nutrición y cualidades en los entrenamientos son lo que afecta el resultado de su desempeño" publicó Antonelli y, las reacciones no se hicieron esperar.

Desde la Alianza contra el borrado de las mujeres consideran que el deporte femenino se está viendo tremendamente afectado como consecuencia de la aceptación de personas transgénero en la competición, llegando a imposibilitar a las propias mujeres ganar en sus categorías o aspirar a una carrera deportiva o becas en base al deporte. Y aseguran que si esto no se frena, “los podios femeninos dejará de ser para mujeres, muchas atletas abandonaran y el riego de lesiones aumentará al tener que enfrentarse a personas más fuertes, pesadas y corpulentas”.

Y por ello, no tardaron en contestar con contundencia al mensaje de Antonelli. Hay sobradas evidencias científicas de la huella que deja una pubertad masculina en el rendimiento deportivo.

Hablar solo de entrenamiento y nutrición es igual a: si las mujeres no ganan es su culpa", se puede leer en el mensaje publicado en la plataforma feminista que remite a un estudio científico.

"En los 3 últimos años, Federaciones Internacionales como Atletismo, Rugby o Natación, y organismos como el Consejo de Deportes de Reino Unido han reconocido que permitir que los hombres participen en las categorías femeninas es injusto y, a veces, inseguro", añade la plataforma que asegura ser una de la muchas cuentas feministas que la política de Más Madrid ha bloqueado.

"Hay que ser muy misógino y muy sinvergüenza para decir que si las mujeres no ganan compitiendo contra hombres es porque entrenan poco y comen mal. Carla Antonelli en estado puro" se puede leer en otros de los mensajes de respuesta al polémico tuit.

Una diferencia "abismal"

Incluso un usuario relata su experiencia para echar por tierra el informe esgrimido por Antonelli. "La nota de corte para pasar a preparación profesional, era romper el récord absoluto femenino.

Finalmente, no llegué a alta competición pero ahora yo sería capaz de derrotar a mujeres en alta competición. El informe es ridículo. Hay deportes donde la diferencia es de un 10/15% (que ya es), en los que requieren fuerza y/o arrancada, la diferencia es abismal. Esto permite que un deportista masculino, que no tiene nivel para alta competición (mi caso) pueda competir y ganar. Por ejemplo, cuando Ana Peleteiro se quejó de esto, cabe mencionar: Consiguió una medalla olímpica, la ganadora, le superó por un metro, rompiendo el récord mundial en el proceso. La nota de corte mínima masculina, es más de un metro por encima de esa marca. Un abismo".

No es la primera vez que Antonelli desata una polémica con sus mensajes en este asunto. Tras el veto del atletismo llegó a comparar la decisión con un genocidio. "La Federación Internacional de Atletismo prohíbe a las deportistas trans competir en pruebas femeninas, donde la propia Federación reconoce que no hay ninguna atleta trans compitiendo y por tanto no tienen datos reales para tomar esta decisión violenta y excluyente, tomada solo por el ruido externo. La persecución, señalamiento, acoso, discriminación y aislamiento a gettos de las personas trans en el mundo ya adquiere tintes de los albores propios de genocidios y exterminios de sector del tejido social, por razón de etnia, origen, diversidad funcional, orientación sexual o identidad y/o expresión de género", escribió.

El debate de la inclusión trans en el deporte parece no tener fin y se ha convertido en una las patatas calientes para los Juegos Olímpicos de París.