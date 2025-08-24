Un exjugador de rugby que quedó paralizado alcanza una cumbre histórica en el Himalaya

Ed Jackson, exjugador de rugby que vive con cuadriplejía incompleta tras romperse el cuello en un accidente de piscina en 2017, ha logrado un hito histórico al convertirse en la primera persona con discapacidad en conquistar una montaña virgen de 4.720 metros en Kirguistán.

Tras más de dos años de meticulosa planificación, Jackson y un reducido equipo lograron establecer un campamento base avanzado en una zona remota, escalando a través de terrenos glaciales y zonas rocosas. Con el apoyo de pastores nómadas locales y una adaptación técnica especial, completaron esta extraordinaria expedición.

Un viaje más allá de lo físico

"No escalaba solo", declaró Jackson con profunda emoción, reconociendo que su logro representaba la fuerza colectiva de quienes le han acompañado en su travesía personal. La expedición, liderada por el experimentado montañista Adrian Nelhams, tuvo un significado más profundo que la simple conquista de una cumbre.

Como fundador de la Millimetres to Mountains Foundation (M2M), Jackson dedicó esta ascensión a los beneficiarios de su organización y a la fundación kirguisa CDI Children at Risk, quienes tendrán el honor de nombrar esta montaña recién conquistada.

Previamente, durante el confinamiento por COVID-19, ya había demostrado su extraordinario espíritu al escalar la altura equivalente al Everest utilizando únicamente una escalera en su casa. A sus 36 años, Ed Jackson continúa inspirando a miles de personas, evidenciando que los límites son construcciones mentales que pueden ser superadas con determinación, trabajo en equipo y una mentalidad resiliente.