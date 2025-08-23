Cancelan el intento de rescate de una mujer que lleva diez días atrapada con la pierna rota en una montaña de 7.000 metros: un socorrista ha muerto

Una desgarradora misión de rescate ha llegado a su fin con la suspensión de los esfuerzos para salvar a Natalia Nagovitsina, una montañera rusa de 47 años, quien permanecía atrapada a una altura de 7.000 metros en el Victory Peak desde el 12 de agosto. La decisión de cancelar el rescate se ha adoptado tras diez días de intentos fallidos, agravados por condiciones climáticas extremas y la trágica muerte de un rescatista.

La escaladora experimentada se encontraba en la cresta de un pico que alcanza los 7.438 metros. A pesar de haber sido vista moviéndose en un video de dron días atrás, su situación se ha deteriorado rápidamente con temperaturas que han descendido hasta los -23°C. Su compañero de escalada había realizado esfuerzos iniciales para ayudarla antes de buscar asistencia.

La operación de rescate se ha convertido en una verdadera tragedia cuando Luca Sinigaglia, un rescatista italiano de 49 años, ha perdido la vida debido a la exposición prolongada a la falta de oxígeno y la hipotermia. A pesar de haber logrado llevarle suministros como un saco de dormir, alimentos y un cocinero de gas, los intentos de rescate han resultado infructuosos.

Un último intento de ascenso ha sido abortado cuando el equipo se encontraba a 3.600 pies por debajo de la ubicación de Nagovitsina. Los dos helicópteros involucrados, incluido un Mi-17VM, han tenido que regresar por la escasa visibilidad y las condiciones meteorológicas extremadamente difíciles.

Dmitry Grekov, líder de los rescates en el campamento base, ha revelado que el equipo dirigido por el experimentado escalador Vitaly Akimov se había visto obligado a retroceder tras un accidente con un helicóptero. Desde el campamento, Grekov ha manifeatado su profunda preocupación por la supervivencia de Nagovitsina después de más de once días atrapada.

La comunidad montañera ha rendido homenaje a Sinigaglia, considerándolo un héroe por sus esfuerzos desinteresados. Su muerte ha causado un profundo impacto entre los amantes de los deportes de aventura y la escalada.

La mujer ya había pasado por una situación similar

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kirguistán ha confirmado oficialmente la cancelación de la misión de rescate. El entorno severo de alta montaña representa un desafío monumental que imposibilita cualquier intento de ayuda adicional.

Curiosamente, Nagovitsina ya había protagonizado una historia similar hace cuatro años, cuando se había negado a abandonar a su esposo tras sufrir un accidente cerebrovascular a 6.900 metros de altura. En aquella ocasión, su esposo perdió la vida, mientras ella logró sobrevivir.

Las autoridades y expertos han reiterado las advertencias sobre los peligros de la escalada en altitudes extremas, especialmente bajo condiciones climatológicas adversas. Además, la comunidad de montañeros sostienen que la tragedia evidencia la necesidad de implementar medidas de seguridad más estrictas y sistemas de apoyo durante expediciones de alto riesgo.