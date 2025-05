Expulsan de por vida a la judoca ciega que ganó el oro en Pekín: ¡Ve perfectamente!

La trampa en el deporte es más común de lo que creemos. La búsqueda de éxito y reconocimiento lleva a algunos atletas a cometer todo tipo de fraudes en sus disciplinas, creyendo que nadie los descubrirá. Muchos de ellos fueron ”cazados” y apartados de la gloria. Y este es el caso de la judoca Shahana Hajiyeva, que ganó el oro en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 fingiendo ser ciega.

La atleta azerbaiyana y medallista de oro en dicho evento, ha sido vetada de por vida de toda competición internacional tras una reevaluación médica que confirmó que no cumple con los criterios de discapacidad visual requeridos para su categoría: tiene capacidades visuales optimas.

El caso ha provocado revuelo en el mundo del deporte paralímpico y plantea serias dudas sobre los controles médicos previos a los torneos más importantes en el mundo.

La judoca de 25 años triunfó en la prueba de 48 kg en Japón y también se aseguró el oro en la categoría J2 de 48 kg en el Campeonato Europeo de Para judo de 2023. A pesar de no participar en los Juegos Olímpicos de París de 2024, tenía previsto competir en Astaná, Kazajistán, en el Campeonato Mundial de Parajudo. Sin embargo, según Prosport.az, no superó una prueba de clasificación médica para judocas con baja visión antes de la competición de Kazajistán. La prueba concluyó que no tenía ninguna restricción visual que impidiera su participación en competiciones de Para judo para personas con discapacidad visual, lo que le supuso una prohibición permanente de su categoría original.

¿Quién es Shahana Hajiyeva?

Hajiyeva se convirtió en una figura destacada del judo paralímpico tras conseguir el oro en Tokio y competir posteriormente en los Juegos de París. Su rendimiento la posicionó como una de las mejores atletas de su disciplina, en una categoría reservada exclusivamente para personas con discapacidad visual severa.

El reciente escándalo comenzó a raíz de un examen médico rutinario realizado previo al Mundial de judo. Durante la revisión, la Comisión Médica Internacional determinó que Hajiyeva no presentaba las limitaciones visuales necesarias para continuar compitiendo en la categoría correspondiente, lo que activó un proceso de exclusión inmediata.

Como resultado, la atleta fue vetada de por vida del circuito paralímpico, al no cumplir con los nuevos requisitos establecidos bajo la clasificación J1 y J2, que sustituyen a las antiguas B1, B2 y B3.

Aunque muchas voces acusan a la atleta de haber fingido ceguera, hasta el momento no hay evidencia concluyente de que haya incurrido en fraude deliberado. La controversia gira en torno a una actualización en el sistema de clasificación paralímpico, que redujo el número de categorías y excluyó algunas condiciones oculares que antes sí eran admitidas.

Hajiyeva sí pudo participar en la categoría J2 durante los Juegos Paralímpicos de París 2024, lo que ha generado debate sobre si su exclusión se debe a una mejora en su visión, a un error en la evaluación previa, o al endurecimiento de los criterios.

Por ahora, no se ha informado si la atleta perderá oficialmente las medallas obtenidas en ediciones anteriores.

El caso español

La mancha más negra del deporte español Archivo La Razon

Este escándalo trae a la memoria el capítulo más vergonzoso del deporte español. El equipo de baloncesto de la Real Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales presentó un ‘equipazo’ en los Juegos Paralímpicos de Sidney 2000. España ganó el oro, pero el problema es que se demostró que todos los jugadores españoles, menos dos, no tenían ningún tipo de discapacidad intelectual.