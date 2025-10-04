Fallece Arthur Jones a los 39 años, campeón de la Super Bowl y hermano de la leyenda de la UFC Jon Jones

El deporte estadounidense está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Arthur Jones, exliniero defensivo de la NFL y campeón de la Super Bowl XLVII con los Baltimore Ravens. Su muerte, ocurrida de forma repentina a los 39 años, ha generado una oleada de reacciones en el mundo del fútbol americano y de las artes marciales mixtas.

Las muestras de afecto no tardaron en llegar. Figuras como Conor McGregor lo describieron como “un gran hombre, ¡un gigante amigable!”, mientras que la UFC, los Ravens y numerosos excompañeros rindieron homenaje a su memoria. Su hermano, Jon 'Bones' Jones, excampeón de peso pesado de la UFC, compartió un emotivo mensaje en redes, destacando el vínculo familiar y el legado deportivo de Arthur.

Nacido en Rochester, Nueva York, Arthur Jones destacó desde joven por su talento atlético. En la Universidad de Syracuse, dejó huella como liniero defensivo interior, logrando 38,5 tacleadas para pérdida y siendo elegido en el primer equipo All-Big East durante dos temporadas consecutivas.

Trayectoria profesional brillante

Jones fue seleccionado por los Baltimore Ravens en la quinta ronda del Draft de 2010, y durante su etapa en el equipo (2010–2013) se consolidó como una pieza clave de la defensa. Acumuló 173 tacleadas y 10 capturas de mariscal, pero su momento más recordado llegó en la Super Bowl XLVII frente a los San Francisco 49ers, donde su captura a Colin Kaepernick y recuperación de balón fueron determinantes en la victoria por 34-31.

Posteriormente, jugó para los Indianapolis Colts (2014 y 2016) y cerró su carrera en Washington en 2017. Su familia es sinónimo de excelencia deportiva: además de Jon, su otro hermano Chandler Jones ha sido cuatro veces seleccionado al Pro Bowl y campeón de la Super Bowl con los New England Patriots.

Un legado más allá del deporte

Las circunstancias exactas de su fallecimiento no han sido reveladas. Tanto Syracuse University como los Ravens se limitaron a confirmar su muerte “repentina”, sin ofrecer más detalles. La noticia ha provocado una avalancha de condolencias que destacan no solo su rendimiento en el campo, sino también su carácter generoso, humilde y trabajador.

El gerente general de los Ravens, Eric DeCosta, lo describió como “un regalo para todos los que lo conocían”, mientras que el entrenador John Harbaugh lo recordó como “un compañero de equipo dedicado y un trabajador implacable”.