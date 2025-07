Felipe Perrone, una vida y 13 Mundiales después

"Jugábamos a ser Manel Estiarte, Chiqui Sans... Seguíamos los partidos con aquellos comentarios de Pepe Ruiz Orland", contaba Felipe Perrone (27-2-1986, Río de Janeiro) cuando hace tres semanas anunció su retirada después del Mundial de Singapur. En su décimo tercer Campeonato del Mundo, el capitán de España persigue su segundo oro mundialista. El primero llegó en Budapest 2022 como MVP del torneo. La final es hoy ante Hungría (15:35, Teledeporte). Es el mismo rival ante el que se impuso la selección en la primera fase por 10-9 con un parcial final de 4-0 basado en una defensa feroz que no ha hecho más que crecer durante el campeonato.

Este amante de la pesca submarina llegó a Barcelona en 2003 -su abuela era catalana y salió de España después de la Guerra Civil- e hizo del Atlètic Barceloneta su casa. Lo ha ganado todo a nivel de clubes y con la selección sólo le queda pendiente un metal olímpico después de haber participado en cinco Juegos. En Europeos y Mundiales ha ganado medallas de todos los colores. "Lo he dado todo en el agua. Ha sido una entrega y pasión total. Con el de Singapur van a ser trece Mundiales y disfrutaré de cada segundo con el equipo porque os echaré mucho de menos", comentó en el acto en el que anunció su adiós en Barcelona.

En el campeonato ha vuelto a ser determinante. Y lo demostró en la agónica semifinal ante Grecia. Mantuvo la fe cuando logró recuperar el balón a falta de cinco segundos y los helenos mandaban por 7-6. Su pase a Munarriz y el gol del navarro en el último segundo valieron una tanda de penaltis. Ahí no falló el capitán. Marcó y el trabajo de Unai Aguirre hizo el resto.

Perrone esgrime los 39 años como el motivo fundamental de su retirada. "No me queda ya mucho más que quedar", aseguró. "Miro a mi lado y veo a compañeros superpreparados y pienso que me sentiré partícipe de todo lo que ganen. Quiero que se acuerden de mí como alguien que lo ha dado todo en el agua, nada más", apuntó. Y luego qué: "No es fácil este cambio del agua a fuera de la piscina. Me da miedo, me asusta, pero creo que por otro lado hay tantas cosas que puedo hacer por el deporte desde otras perspectivas. Ahora vendrán otros retos que afrontaré con la misma ilusión".

Perrone resume con una frase de Hemingway su sentimiento después de toda una vida dedicada al waterpolo: "Más importante que la guerra son las personas con las que estas en las trincheras". Y ahí, en las trincheras de la piscina después de 25 años de carrera, ha sumado cinco medallas en Mundiales, cinco en Europeos, tres Champions, 24 Ligas, 20 Copas en diferentes países... Hoy busca su segundo oro mundialista en el día de su adiós.