Flavio Briatore defiende a Fernando Alonso y aumenta las expectativas para Aston Martin en la temporada 2026

Flavio Briatore, quien en su tiempo fue director deportivo en Renault y conoce muy bien el entorno de Fernando Alonso, no dudó en elogiar el desempeño del piloto asturiano y alimentar el optimismo sobre su futuro con Aston Martin. En una entrevista con ESPN, el italiano afirmó que si Aston Martin cuenta con un coche competitivo, Alonso estará allí peleando, convencido de que el bicampeón español sigue teniendo la velocidad y la motivación necesarias para luchar al máximo nivel.

Además, Briatore aseguró que incluso en otro equipo —como McLaren o Red Bull— el piloto “seguiría en la lucha”, destacando su capacidad de adaptación y su talento natural al volante. “Fernando no ha perdido ni un ápice de hambre ni de calidad. Cuando tiene un coche que le permite atacar, es tan peligroso como siempre”, subrayó el exdirectivo.

El empresario italiano también se refirió al futuro técnico de Aston Martin y expresó su curiosidad por observar cómo rendirá Alonso bajo la dirección de Adrian Newey, el legendario diseñador británico al que calificó como “el mejor genio de la Fórmula 1 moderna”. “Tengo mucha curiosidad por ver qué puede hacer Alonso con un coche diseñado por Newey. Si el proyecto se consolida, pueden ser una combinación explosiva”, comentó.

Con vistas a 2026, año clave por la llegada del nuevo reglamento técnico y de los motores desarrollados junto a Honda, Briatore fue aún más contundente: “Espero que Aston Martin luche por el Mundial”. Para el italiano, el equipo de Lawrence Stroll ha dado pasos firmes en estructura, inversión y personal técnico, y cree que la escudería está en condiciones de dar el salto definitivo hacia la élite.

Fuentes cercanas al entorno del piloto aseguran que Alonso mantiene intacta su motivación y su compromiso con el proyecto. En el paddock se comenta que el español está más centrado que nunca en guiar a Aston Martin hacia su primera victoria, mientras sigue aportando su experiencia en el desarrollo del coche de 2026.

A medida que se acerca la nueva era híbrida, las expectativas crecen. Si Aston Martin logra ofrecerle a Alonso un monoplaza competitivo, no sería descabellado imaginar al asturiano peleando de nuevo por el título, casi dos décadas después de su último campeonato.

Briatore lo resumió de forma simple: “Si le das a Fernando un coche ganador, puede volver a ser campeón del mundo. No tengo ninguna duda”.