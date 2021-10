Deportes

Fernando Alonso concedió una entrevista al diario francés L’Equipe, donde, entre otras cosas, confesó que se equivocó al no irse antes de lo que lo hizo de la Fórmula 1. El piloto español aseguró que no debería haberse quedado tanto tiempo y que tendría que haber adelantado su marcha para afrontar otros retos profesionales.

“Me fui demasiado tarde. Debí irme antes. Ahora es fácil decirlo, pero no debí esperar hasta 2018. Debí haberlo hecho en 2015 o en 2016. Dos años antes. Para probar Dakar y resistencia. Me llevó un tiempo madurarlo, quizá demasiado”, declaró Fernando Alonso al diario francés antes del pasado Gran Premio de Estados Unidos.

También habló el piloto asturiano de la polémica originada por sus declaraciones por el diferente trato que dan los comisarios a los pilotos. Y eso, antes de lo ocurrido en Estados Unidos, donde él fue penalizado por adelantar por fuera de la pista mientras que a Kimi Räikkönen no se le sancionó por efectuar una maniobra igual para superar al propio Alonso.

“Siempre he tratado de pelear contra las injusticias y siempre las ha habido en función de las nacionalidades ya sea por penalización o por aplicación de la norma”, aseguró Alonso, quien recordó lo sucedido en 2012, cuando perdió el título mundial a manos de Sebastian Vettel (Red Bull): “Sabíamos que su alerón delantero era muy flexible, pero ganaron cinco o seis carreras hasta que lo revisaron y se prohibió. Yo perdí el Mundial de 2012 por tres puntos”.