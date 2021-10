Fernando Alonso se cansa de las injusticias: su duro mensaje contra la F1

F-1

Fernando Alonso está cansado. Ha vuelto a la F1 para competir, pero considera que no lo puede hacer si las normas nos son iguales para todos y acciones que considera idénticas se juzgando de manera distinta. Asíc se quejó de la falta de uniformidad de los criterios de los comisarios de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, en el que tuvo que abandonar en la vuelta 51 de las 56 al trazado del Circuito de las Américas por un problema en su alerón trasero.

“Se rompió el alerón trasero, casi hago trompo en la curva rápida antes de boxes, afortunadamente llegué al pit, y nos tuvimos que retirar. Es una pena porque hubiésemos estado en la lucha por los puntos con el trompo de (Kimmi) Raikkonen”, indicó el asturiano en Dazn.

El bicampeón comenzó la carrera desde la penúltima posición por sanción al haber cambiado el motor de su monoplaza y tuvo varios duelos polémicos con los Alfa Romeo, primero con el de Kimi Raikkonen y, después, con el del italiano Antonio Giovinazzi.

“Venimos a América a dar espectáculo y por desgracia no dimos una buena imagen. Kimmi me pasó por fuera en la vuelta uno y en cambio yo le tuve que devolver el puesto a Giovinazzi y él a mí. Fueron tres incidentes exactamente iguales, dos resueltos de una manera y otro, de otra, y fueron diez segundos con los que hubiera podido hacer noveno”, declaró. “Yo me salí en la primera curva en Sochi y hubo un drama en el Gran Premio siguiente. Espero que en México haya muchas preguntas a los que lo hicieron esta vez”. Y añadió: “Este deporte es así. Nos gusta y lo amamos porque es así, pero sabemos que no va a ser justo para todos siempre”.