Deportes

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) consiguió la “pole position” y saldrá en el primer lugar del Gran Premio de México que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Con un mejor giro de 1:15.875 que sorprendió a los hasta ahora dominantes pilotos de Red Bull, Bottas sumó la decimonovena “pole” de su carrera, por delante de los dos favoritos al Mundial, Hamilton y Verstappen, este último teóricamente el gran favorito en el autódromo mexicano.

El ídolo local, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) tuvo que conformarse con el cuarto lugar tras un error en su último intento de vuelta que le costó una salida de pista. Completaron los diez primeros lugares el francés Pierre Gasly (AlphaTauri), el español Carlos Sainz (Ferrari), el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) y el británico Lando Norris (McLaren).

Fernando Alonso (Alpine), que no llegó a pasar de la Q1 con el decimosexto mejor tiempo, admitió que intentar sólo una vuelta rápida en la primera ronda clasificatoria pudo ser “demasiado optimista”, pero espera pelear por los puntos en carrera. “La primera vuelta era muy buena cuando la bandera roja, me hubiese puesto con algo de margen. En la segunda intentona no di una vuelta perfecta, siempre tuve algún problemilla y esa es la razón por la que no estoy en la Q2. Hubiéramos podido hacer diferentes estrategias. Solo hicimos un intento e igual era demasiado optimista”, admitió Alonso en declaraciones a DAZN.

El bicampeón mundial español acabó con el decimosexto mejor tiempo, pero ganará al menos cuatro lugares porque tiene por delante a cuatro pilotos sancionados por cambios de motor, el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri), los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Williams) y su compañero en Alpine, el francés Esteban Ocon. “El domingo a intentar coger puntos, salí ultimo en Austin y pude acabar décimo. Mañana salimos el trece, a ver si podemos acabar entre el octavo y el décimo”, señaló Alonso. El asturiano espera “sufrir” en la carrera por las condiciones de altura de México, que provoca una mayor exigencia al motor y dificultades para refrigerar el monoplaza. “Es una carrera dura, para la refrigeración también, estando en altura, el motor sufre y los frenos sufren. Tendremos que hacer una carrera limpia, con la elección del neumáticos libre. Va a ser una carrera larga, en Austin estuvimos para coger puntos, por qué no mañana”, concluyó Alonso.