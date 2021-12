La renovación de Carlos Sainz con Ferrari está a punto de anunciarse. Será hasta 2024 y se producirá después del impactante año que el piloto madrileño ha protagonizado. La «Scuderia» es una de las estructuras más complicadas que hay en la F-1, pero el español ha sabido ganarse el corazón de todos los trabajadores de Maranello y de sus seguidores y sus números han reflejado el gran trabajo que ha realizado desde la pretemporada. Su primera gran decisión fue vivir cerca de la factoría del equipo y pasar por allí todos los días, algo que sorprendió a todos. No es lo habitual. Su convivencia con los mecánicos e ingenieros (juegan un partido de fútbol mensual) le ha valido para poder adaptarse rápidamente a la forma de trabajar de los italianos.

Es cierto que Sainz no se ha encontrado con la enorme presión que tuvo Alonso en sus años en Ferrari, donde ganar era una cuestión de estado. El rendimiento de los coches rojos ha caído en picado y eso, en cierto modo, ha facilitado las cosas.

Los resultados de Sainz le avalan y no sólo eso, porque las gráficas de los ingenieros no engañan y muestran que es un piloto que aporta mucha información para mejorar el rendimiento general del coche y, además, se ha convertido en el único en terminar todas las carreras en su primera temporada en Ferrari. Ha acabado el año quinto, por delante de su compañero Leclerc y ha aportado el diferencial de puntos que ha llevado a Ferrari a, al menos, terminar la temporada en tercer lugar en el Mundial de Constructores, sólo por detrás de Mercedes y Red Bull.

El monegasco puede que sea un piloto más rápido, pero Sainz prepara mejor los coches, piensa más en carrera y tiene una mejor visión de la estrategia. Su renovación apenas ha sido discutida. Y mucho más cuando el madrileño atrae financiación en forma de patrocinadores, sin que esto signifique que sea un piloto de pago. Nada de eso. La compañía española Estrella Galicia ya está presente en el monoplaza italiano y ahora el Santander regresa a la «Scuderia» como patrocinador, aunque no tendrá la presencia que tuvo en su primera etapa. La entidad bancaria no llega a Ferrari porque esté Sainz. No. Detrás de este patrocinio existen otros muchos intereses, pero que sea una empresa española casi siempre le beneficiará.