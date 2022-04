El salario que percibirá Carlos Sainz con la renovación de su contrato

Ferrari vive estos días una de las etapas más dulces de su reciente historia en la Fórmula Uno. Viene de sufrir una travesía del desierto y ahora, con el tiempo, la calma y la paciencia deseada, ha tenido dos años para preparar el cambio de reglamento y después de tres asaltos se ha confirmado como el mejor equipo con el mejor coche por delante de Mercedes y de Red Bull. Este fin de semana la F-1 ha aterrizado en Italia y lo hace como en los mejores tiempos, liderando el campeonato y con sus pilotos en plena efervescencia. Leclerc es líder y la Scuderia ha anunciado la renovación de Carlos Sainz hasta 2024, un acuerdo que ofrece tranquilidad y estabilidad a ambas partes. Aunque en la F-1 nunca se sabe. En cualquier momento pueden surgir problemas, se tira de talonario y adiós muy buenas. Ocurrió en 2009 con Kimi Raikkonen, que, para hacer hueco anticipadamente a Fernando Alonso, cogió la «pasta» y se fue a correr rallyes cuando todavía le quedaba contrato. Por no hablar de los acuerdos de los pilotos de Red Bull, cuya consistencia es prácticamente nula y pasan de un equipo a otro en cualquier momento.

Sainz ha sorprendido en Maranello por su capacidad de trabajo y por su grado de implicación en todo lo relacionado con el universo Ferrari. Su padre y un fuerte y conocido despacho de abogados han llevado a cabo las negociaciones que han terminado con un acuerdo por dos años y una subida del sueldo hasta los 10 millones y variantes según objetivos.

Con 27 años, el madrileño se encuentra en el mejor momento de su trayectoria y, a pesar del traspiés sufrido en la última carrera disputada en Australia, todavía tiene margen para hacer frente a Leclerc, que ha empezado el año muy fuerte a pesar de que el pasado año el español terminó por delante en la general. Eran otros tiempos donde Ferrari no se jugaba prácticamente nada y sólo pensaba en lo que está ocurriendo estas semanas. Cuando ha llegado la hora de la verdad, de liderar la tabla, Leclerc ha sacado toda la artillería.

«Siempre he dicho que no hay mejor equipo de Fórmula Uno para correr y después de más de un año con ellos puedo confirmar que ponerse este mono y representar a este equipo es único e incomparable. Mi primera temporada en Maranello ha sido sólida y constructiva y todo el grupo ha progresado conjuntamente. El resultado de todo ese trabajo se ha visto claramente en lo que va de temporada», dijo. Sainz añadió que «ahora no puedo esperar para subirme al coche, para dar lo mejor de mí a Ferrari y para dar a sus fans muchas alegrías. El F1-75 está demostrando ser un coche de primera línea, que puede permitirme perseguir mis objetivos en la pista, empezando por conseguir mi primera victoria en la Fórmula Uno», aseguró.

Mattia Binotto, director general del equipo, alabó el trabajo de Sainz: «En el tiempo que lleva en el equipo, ha demostrado tener el talento que esperábamos de él, ofreciendo resultados impresionantes y aprovechando al máximo todas las oportunidades. He dicho varias veces que creo que tenemos la mejor pareja de pilotos de la Fórmula Uno y por eso, con cada carrera que pasa, me pareció un paso completamente natural ampliar el contrato de Carlos, asegurando así la estabilidad y la continuidad», dijo. Y añadió: «Fuera del coche, es un gran trabajador con un ojo para el más mínimo detalle, lo que ha ayudado a todo el grupo a mejorar y progresar. Escribirá nuevos capítulos en la historia de nuestro equipo», terminó Binotto, que se la jugó en 2020 cuando fichó al madrileño.