La situación de Fernando Alonso en Alpine ha dado un giro total en las últimas semanas y así lo percibe el periodista Antonio Lobato, narrador de la Fórmula 1 en DAZN y muy cercano al piloto asturiano. Si el pasado 3 de mayo Lobato declaró en Radio Marca que “el futuro de Alonso está en Alpine”, ahora su visión es totalmente diferente y ve a Fernando lejos de su actual escudería, como aseguró en la misma emisora.

Fernando Alonso termina contrato este año y cada vez son más las voces que le ven fuera de Alpine. El último en pronunciarse fue Luca de Meo, CEO del grupo Renault, que durante el Gran Premio de España sorprendió con unas declaraciones en las que dejaba muchas dudas sobre la renovación del asturiano. “Queremos muchísimo a Fernando. Vamos a tener que buscar una solución para todos, tenemos también a Esteban [Ocon] y Óscar [Piastri], que son muy buenos. El trabajo que está haciendo Fernando es increíble”, dijo De Meo en DAZN.

¿Hay @alo_oficial para años en Alpine? 🤔



Luca de Meo, CEO de Renault: "Queremos muchísimo a Fernando. Vamos a tener que buscar una solución para todos, tenemos también a Esteban y Óscar, que son muy buenos. El trabajo que está haciendo Fernando es increíble" #EspañaDAZNF1 🇪🇸 pic.twitter.com/d6Gr8Bdiqk — DAZN España (@DAZN_ES) May 22, 2022

El primero que especuló con su futuro fuera de la escudería franfesa fue el propio Alonso antes del Gran Premio de Australia. “Correré dos o tres años más. Si es con Alpine será bueno, si es con otro equipo también será bueno”, dijo entonces el español, quien tiene claro que seguirá en la Fórmula 1 hasta que llegue un piloto que le gane “por pura habilidad”, según declaró a Race Fans. El periodista británico Joe Saward adelantó que Alonso ampliaría su contrato por dos temporadas con Alpine y en la misma línea se manifestó Antonio Lobato en Radio Marca: “Se habla mucho de la posibilidad de que Fernando cambie de equipo, porque él mismo levantó la liebre, pero yo creo que el futuro de Alonso está en Alpine”.

Sin embargo, Antonio Lobato ofreció este martes una visión totalmente diferente de la situación. “La sensación que me traigo de Barcelona es que poco a poco, los caminos de Fernando y Alpine se están separando. Fernando ya no tiene mucha confianza en que este equipo pueda ser con el que se pueda conseguir un título o luchar por cosas importantes. Y me da la sensación de que Alpine está también distanciándose. Tengo la sensación de que Fernando se va a buscar la vida lejos de Alpine”, reflexionó Lobato en Radio Marca.

“Imagino que hablarán y a lo mejor tampoco es descartable que puedan llegar a un acuerdo, pero creo que Fernando ya se ha dado de que en Alpine va a ser difícil poder ganar. Lo único que queda del plan ahora mismo es Fernando. Es el único al que he visto ilusionado, con ganas de luchar, de seguir en la batalla, de mejorar. Es lo único que queda. Yo ya dije muchas veces que el plan lo tienen que formar muchas partes y no vale que solo empuje Fernando hacia delante. Alpine tiene que hacer su parte del plan y no lo ha cumplido”, añadió.