La fea actitud de Leclerc que molesta a Carlos Sainz y va a incendiar Ferrari

En Gran Bretaña, Carlos Sainz logró su primera victoria en la Fórmula 1. Después de vivir muchos episodios de mala suerte, sobre todo en Ferrari, al fin llegó el triunfo, aunque fuera de manera rocambolesca y por una opción estratégica que levantó mucha polémica. Pero llegó. Fue una decisión táctica tomada por el equipo, razonable y que está en los libros de «primero de estrategias» en la F1. La «Scuderia» no arriesgó con el piloto que iba líder y sí lo hizo con el segundo, que no era otro que Carlos Sainz. Eso sí, luego intentaron que el madrileño no atacara a su compañero, pero si no lo hacía él lo haría Hamilton, que venía por detrás, con neumáticos nuevos y mucho más fuerte que Leclerc.

Fue entonces cuando Sainz pronunció por la radio una frase que ya quedará para la historia de este deporte: «Dejad de inventar». El español se negó a llevar a cabo un plan que le propuso su ingeniero, porque eso significaba poner en riesgo el resultado de la carrera. Y llevaba toda la razón. Ferrari quiso defender la posición de Leclerc hasta el último momento, pero el español «puso en su sitio» a los estrategas y a la dirección del equipo, encabezados por el también español Iñaki Rueda y el máximo responsable, Mattia Binotto.

La victoria de Sainz no fue celebrada por gran parte del equipo. Sólo unos pocos mecánicos se acercaron al muro de boxes y en el ambiente había cierta sensación de que se había cometido una injusticia con Leclerc, que es el piloto preferido por todos en Maranello a pesar de que Sainz pasa allí más tiempo. El monegasco ha sufrido esta temporada varios problemas de fiabilidad en el coche y también dos errores tácticos que le han dejado fuera de una posible victoria. Ocurrió en Mónaco y también en Silverstone la pasada semana. Sin embargo, en esas decisiones, el piloto siempre tuvo algo que decir y Leclerc no dijo nada sobre uno u otro compuesto de ruedas a elegir. En el circuito urbano pensó que las gomas intermedias eran la mejor opción, mientras que Sainz optó por estirar más tiempo y poner directamente las de seco. Algo que le funcionó mejor.

El caso es que el español, que empezó muy mal la temporada, ha remontado de forma espectacular en la general y se encuentra a sólo 11 puntos de su compañero, algo que aleja la idea de tener ya claramente un piloto número uno y otro número dos que ayude. A Leclerc no le ha gustado que Sainz remonte de la manera que lo ha hecho y ya sabe que el madrileño puede superarle en cualquier momento, como ya pasó la temporada pasada. Es cierto que el monegasco tiene un punto extra de velocidad sobre Sainz, pero el español lee mejor las carreras, prepara mejor el coche y sus resultados, al final, son mejores. Le pasó en McLaren y, en 2021, en Ferrari, cuando acabó la temporada por delante de su compañero, aunque no se estuvieran jugando nada.

Algo que no ocurre en 2022, porque el Ferrari corre y opta al título. Leclerc quiere prioridad, algo que choca frontalmente con lo que pedía en 2019 cuando llegó a Ferrari. Fue compañero del cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel, y por aquel entonces pedía libertad para luchar con el alemán. Ahora no le gusta que Sainz le eche un pulso. Según cuenta la Prensa italiana, la pasada semana no todos los mecánicos y miembros de Ferrari quisieron celebrar el triunfo de Sainz en la foto de familia y hay cierto mal ambiente con la decisión táctica tomada y que perjudicó a Leclerc. Se avecinan días duros en este sentido dentro de escudería italiana, aunque históricamente siempre han resuelto bien estos problemas. En las próximas carreras no sería de extrañar que todos los problemas fueran para Sainz…

La situación está cada vez más tensa y se espera guerra este domingo en el Gran Premio de Austria, con los dos Ferrari en segunda y tercera posición en parrilla.