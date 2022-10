El ataque de Fernando Alonso a Ferrari: “Todo el mundo sabe que era ilegal y no pasó nada”

Fernando Alonso se ha pronunciado sobre la polémica del techo presupuestario y la sanción a Red Bull. Durante la ruedad de prensa del GP de Estados Unidos, el bicampeón del mundo recordó que explotar las zonas grises o lagunas del reglamento es parte de la naturaleza de la Fórmula 1.

La violación de las reglas del tope presupuestario por parte de Red Bull sigue siendo uno de los temas candentes en la Fórmula 1. Aún no se conoce la sanción aplicada a la escudería austriaca, pero para Fernando Alonso este es un tema que no debería cambiar nada. El piloto español recordó el ejemplo de Ferrari en 2019 para abordar ahora la ilegalidad cometida por Red Bull.

«Este tipo de cosas siempre han formado parte de la Fórmula 1. El techo presupuestario es algo nuevo, pero siempre ha habido aspectos que se podían exprimir y áreas grises en el reglamento. La gente que ha ganado títulos mundiales siempre lo ha conseguido sacando partido de un área gris. Los otros equipos lo copian y entonces se prohíbe lo que fue legal durante un par de carreras. Esa es la naturaleza de la Fórmula 1», reflexionó Alonso en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Estados Unidos.

El piloto añadio que dijo no recuerda a «ningún equipo campeón que no haya explotado algún aspecto que sorprendiera a las demás escuderías». «Lo hizo Brawn en 2009, también Red Bull en 2012, luego Mercedes… Ferrari ganó dos carreras en 2019 con algo que todo el mundo sabía que era ilegal y no ocurrió nada. Imagínate si hubieran ganado el Mundial con ese motor. Al final confío en la gente que tiene el poder, yo solo soy un piloto», sentenció.

La sanción a Red Bull

En Red Bull sostienen que ellos han cumplido con el techo presupuestario, pese a que la FIA constató un infracción menor de las reglas, es decir, que se habían pasado del presupuesto permitido en menos del 5%, menos de 7,5 millones de euros.

Red Bull defiende que todo se trata de una diferencia de criterios contables, de interpretación de las reglas.

Parece que todo gira alrededor de Adrian Newey y más en concreto de su sueldo, según ha informado la publicación alemana Auto Motor und Sport. Adrian Newey debe de ser uno de los tres que más ganan en Red Bull, sino el que más, pero no figura en la lista de los tres sueldos más elevados.

La FIA intentará dar a conocer los detalles de la infracción y sanción en dos semanas.