La nueva crítica de Hamilton a Fernando Alonso sin venir a cuento

La relación de Lewis Hamilton y Fernando Alonso es la de dos compañeros de trabajo que se saludan cuando se ven, que han compartido muchas cosas, no siempre buenas, pero que no tienen ya nada que decirse, y da la impresión, además, de que ninguna gana de hablarse. Se respetan y eso es suficiente, pero cuando hablan el uno del otro suelen mezclar halagos que parecen muy formales con pequeñas críticas, pequeños pellizcos, como si ninguno de los dos, pese a que el tiempo ha pasado, hayan olvidado aquellos percances que vivieron en McLaren. Duros para ellos, pero apasionantes para todos los aficionados.

Ahora ha sido Hamilton quien ha disparado contra Fernando Alonso. El británico, que está a punto de disputar el Gran Premio de México, ha concedido una entrevista y ha hablado de muchas cosas, por ejemplo, de que confía seguir en la F1 con Mercedes: “Hemos pasado por las buenas y por las malas. Me explicaron todo lo que sucedió en la temporada 2020. Me apoyaron cuando cometí errores o cualquier mierda que dijera la prensa. Estuvieron allí en todos los altibajos. Creo en esta marca y en las personas que trabajan para nosotros. Por eso, quiero ser el mejor compañero posible para ellos. Podemos hacer que la marca sea aún mejor y más fuerte, y quiero ser una parte importante de eso», asegura.

Por lo que no piensa en retirarse, como sí ha hecho Vettel: “«Admiro la decisión de Seb. Pero él está en una situación diferente a la mía, él tiene hijos. No tengo familia, así que todavía estoy 100 % comprometido. Puedo imaginar que es más difícil con una familia porque tienes que sacrificar mucho de lo que es importante para ti. No tengo que hacer ningún sacrificio en la relación. Por supuesto que están mis padres, pero estoy trabajando para mejorar eso. Seb y yo estamos en un camino diferente en la vida. ¿Seguiré pilotando cuando tenga más de 40 años? Quizás», dice.

“Dónde me veo? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuáles son mis metas? Fuera del deporte, he entrado en muchos negocios con buenas posibilidades de éxito”, se pregunta el británico, «Pero quiero seguir corriendo. Amo lo que hago. He estado haciendo esto durante 30 años y nunca sentí la necesidad de parar. Quiero hacerlo aún mejor. Es por eso que planeo seguir por más tiempo».

Y ahí viene la pulla con Fernando Alonso, al que critica que sólo piense en correr sin imaginar una vida más allá de las carreras. Aunque puede que no sepa qué o cómo ha organizado el piloto español su futuro. Le da igual, Hamilton critica a Fernando Alonso para presumir de que él sí que lo ha pensado: «Somos personalidades muy diferentes, con valores diferentes. Admiro a Fernando por su tenacidad, porque cuesta mucho volver. Pero aún no ha organizado su vida después de eso. Yo sí. Podría dejar de competir hoy y tener muchas otras cosas para mantenerme ocupado. Me quedo porque me encanta trabajar en este equipo. Tendrás que aguantarme un poco más»,