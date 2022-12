El director de McLaren que coincidió con Sainz en Ferrari desvela los detalles del nuevo coche de la escudería

McLaren no estuvo ante su mejor temporada. Tanto es así que Hamilton y la propia escudería no dudaron en hacer autocrítica. “Ha sido impresionante, seguro. Siempre supe que podíamos hacerlo. Nunca dudé de que llegaríamos al final, pero ha habido mucho ensayo y error, mucho fracaso. Hubo momentos en que trajimos actualizaciones y no funcionaron y momentos en que probamos cosas diferentes y no funcionaron. Intenté tantas cosas y fallé tantas veces... pero a través de eso aprendes y creces. De hecho, este año se ha tratado de eso. Se trata de fracasar, romper egos, fortalecer nuestras relaciones y fortalecer nuestras comunicaciones. Desde esa perspectiva, ha sido realmente empoderador”, afirmó el piloto.

“Ganamos el Campeonato de Constructores en diciembre y en marzo estábamos en tierra de nadie. Subestimamos el desafío de rodar con el coche tan bajo y los rivales han hecho un mejor trabajo, han estado más centrados en algunas áreas en particular. Nadie tiene miedo a decir que no lo hemos hecho bien, hemos fallado y otros han acertado. Creo que a veces tienes que equivocarte y fallar para prosperar. En ningún deporte se ha visto ganar todos los años de su historia al mismo equipo o persona. El aprendizaje ha sido duro, hablar de ello es una cosa, pero ver la recuperación semana a semana te pone a prueba. Hemos tenido momentos de presión”, sostuvo la escudería.

Andrea Stella, nuevo director de McLaren, desveló el optimismo que hay en Maranello con el 675 de 2023 en declaraciones que recoge ‘La Gazzetta dello Sport’: “Espero una reacción muy fuerte de Mercedes, aunque sé que en Ferrari están muy contento con el nuevo coche y, por lo tanto, seguramente tendrán un comienzo competitivo. Para nosotros, en McLaren, todavía espero un comienzo difícil, pero soy optimista para la segunda parte de la temporada. El objetivo más importante es hacer un coche rápido. Es fundamental definir objetivos sencillos, con soluciones que también pueden ser muy complejas”.