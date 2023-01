Las cantidades que pagarán Verstappen, Sainz y Alonso por la Superlicencia

Max Verstappen realizó un gran 2022 y el precio de la renovación de la Superlicencia le va a salir un poco caro. En total, pagará los 963,800 euros con un fijo para cada piloto de 10.400 euros. En total, son 20 pilotos de la parrilla y 2.100 euros por cada punto logrado el curso anterior. El estatus de piloto también juega un papel importante a la hora de designar las cantidades. Por ejemplo, Carlos Sainz tendrá que hacer lo propio con 527.000 euros. Está fue su mejor temporada en la F1 en cuanto a puntos cosechados con 246. Su quinto puesto en el Mundial superando a Lewis Hamilton marca un punto de inflexión. El británico deberá abonar más de medio millón de euros.

Por su parte, Fernando Alonso consiguió 81 puntos durante esta temporada y esto le deja una factura de 180.500 euros. Las malas sensaciones son una realidad que ni él mismo ha querido negar: “El año pasado no estaba tan familiarizado con el coche. Ahora soy yo. Sentí el coche desde la primera vuelta. Luego hay herramientas tan maravillosas como los datos, la telemetría que te ayudan a compararte con tu compañero de equipo. Esto elimina las diferencias. Yo también me he beneficiado de ello”. El español también se muestra ilusionado con el nuevo desafío: “Aston Martin cuenta con una buena plataforma. Tienen gente muy buena y están construyendo una nueva fábrica con nuevas herramientas. Dejo atrás muchas cosas buenas en Alpine que hemos desarrollado juntos en los dos últimos años. No es ningún secreto que el año pasado tuve problemas con la respuesta de la dirección asistida. Ahora es perfecto. Todos los conductores que han conducido el Alpine desde entonces han elogiado la respuesta de la dirección. Pero esa es la ventaja cuando contratas a Alonso y la desventaja cuando lo pierdes”.