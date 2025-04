Alonso, a tirar con lo que hay y gracias

Las dos primeras carreras de la temporada y la toma de contacto con Suzuka no han hecho más que confirmar que este curso es un año de transición para Aston Martin y Fernando Alonso. Algo previsible. A la vuelta de la esquina está la llegada de un nuevo reglamento técnico que cambia mucho las cosas a la hora de diseñar un nuevo monoplaza. Adaptarse a una nueva normativa necesita tiempo y en el caso del equipo inglés, además, cambia su suministrador de motores, que pasa de Mercedes a Honda y con una nueva arquitectura para todas las unidades de potencia. Eso complica mucho más el trabajo. Por eso, Adrian Newey, el nuevo flamante diseñador procedente de Red Bull, se ha centrado en el coche del próximo año y al actual, que tendría poco margen de mejora, no le hace demasiado caso. No lo ha diseñado él e invertir tiempo y dinero en un coche con fecha de caducidad no tiene sentido. Alonso tiene que tirar con lo que hay.

El asturiano protagonizó una salida de pista en Suzuka que le obligó a terminar la sesión antes de tiempo. En Australia tuvo que abandonar por accidente y no es habitual que el piloto español protagonice esta clase de incidentes. «Diría que el coche sigue teniendo más o menos las mismas características, las mismas fortalezas y debilidades. Quizá simplemente reduce el margen de maniobra del coche. Intentamos corregir algunas de las inconsistencias que tuvimos el año pasado entre circuitos e incluso vueltas, y creo que este año estamos mejor. Tenemos un coche en el que podemos confiar más y podemos experimentar un poco con los reglajes. Pero creo que las curvas lentas siguen siendo puntos débiles», asegura el bicampeón del mundo.

«Creo que está más centrado en el coche del año que viene. Pero estoy seguro de que sigue las carreras y las reuniones en la fábrica. No tengo conocimiento de grandes ideas por parte de Adrian para el coche de este año», apunta tajante Alonso. Es la cruda realidad. «Es lo normal en la Fórmula Uno. Siempre que hay un cambio importante de reglamento, la temporada anterior queda un poco en suspenso para muchos equipos. Si no estás luchando por el Campeonato para el resto es una temporada en la que intentas preparar la siguiente y mejorar no sólo el coche de este año, sino todo en general y la organización», dice.

El caso es que Newey y todo su ejército de ingenieros tienen muchas cosas que afinar, desde el funcionamiento en la nueva fábrica, al nuevo simulador, el nuevo túnel de viento… y conjuntar todo eso no es trabajo de pocos meses. En un deporte tan complejo y sofisticado como la F-1 esto puede que tarde mucho tiempo o incluso que no se llegue a concretar. Tener mucho presupuesto no es garantía de éxito, pero sí es algo indispensable para triunfar. Aston Martin está en condiciones de hacer algo importante y compararse con fabricantes como Ferrari y Mercedes que, a pesar del límite presupuestario, disfrutan de muchos más recursos.

Este curso será un año de cambios, de nuevos procesos y de seguir ganando experiencia en pista y, al final de la campaña, poder probar nuevas piezas y elementos que puedan servir para 2026. Una gran mejora en el rendimiento del AMR25 es una quimera.

En Suzuka, McLaren vuelve a ser favorito. El coche inglés ha empezado el año igual que lo terminó, dominando la escena. por delante de Verstappen, que sabe que no tiene el mejor coche, pero sigue demostrando un gran nivel y sumando puntos poco a poco para intentar llegar al final peleando por el título. A la espera de la clasificación de la pasada madrugada, el impresionante accidente de Doohan en la primera curva fue lo más destacado en Suzuka.