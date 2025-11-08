GP de Brasil de F1 hoy: horarios y dónde ver online TV, a qué hora es la carrera de Fórmula 1 2025

Brasil siempre será un lugar marcado en rojo para el automovilismo español. El circuito de Interlagos es el lugar en el que Fernando Alonso se coronó campeón del mundo en 2005 y 2006 con Renault y tocó el cielo en la Fórmula 1. Dos décadas después la situación es bien distinta a nivel de sus opciones, pero el asturiano sigue mostrando su excelente rendimiento en cada carrera pese a los obstáculos, que no están siendo pocos en este 2025.

Las miradas de Fernando Alonso ya están puestas en 2026, fecha en la que conducirá por primera vez en su carrera un coche diseñado con Adrian Newey, su última esperanza para soñar con la 33 y el tercer Mundial. Brasil también fue el lugar del último podio del piloto de Aston Martin hasta la fecha. Fue en 2023 con un mágico adelantamiento a Sergio Pérez en la última vuelta. Se espera que la escudería verde pueda estar en la pelea por los puntos, donde también estará Carlos Sainz, que de igual manera tiene su foco en la próxima temporada.

El Mundial, cosa de tres: McLaren contra Verstappen

La verdadera pelea está en la parte alta, donde está todo por decidir. Lando Norris llega a Brasil como nuevo líder del Mundial tras su victoria en México, pero solo tiene un punto de ventaja sobre su compañero de equipo, Oscar Piastri. El australiano ha perdido el liderato, pero todavía no ha dicho su última palabra pese a ser el aspirante que llega en peor momento. Todo lo contrario que Max Verstappen, que mete miedo a McLaren.

El neerlandés fue tercero en México pese a que las condiciones de la pista no eran favorables a su Red Bull y demostró que va a pelear hasta el final ante sus dos rivales, que, como confirmaron sus jefes, no recibirán órdenes de equipo aunque les pueda costar el título porque " es como si tuvieras dos hijos y alguien te preguntara: ¿Cuál es tu hijo preferido?". El circuito de Interlagos, a priori, es uno de los marcados en rojo por el neerlandés para recortar los 36 puntos de diferencia que hay entre él y el liderato.

¿Igual que 2007?

Muchos comparan la situación a la de 2007 en la misma escudería con Alonso y Hamilton, pero el asturiano tiene claro que no tiene nada que ver: "Recuerdo a Ron diciendo en China, 'nuestra carrera era contra Fernando, no contra Kimi'. La situación es muy distinta". Hizo una comparación con la actualidad: "Imagina escuchar decir a Zak (Brown, CEO de McLaren) decir que su carrera fue contra Oscar (Piastri), no contra Max (Verstappen)".

Horario de la carrera del GP de Brasil 2025 de F1

La carrera (71 vueltas) del GP de Brasil tendrá lugar este domingo 9 de octubre, en el Circuito de Interlagos a las 18:00 horas en horario peninsular español.

Dónde ver online TV el GP de Brasil de Fórmula 1 en directo

En España, la plataforma DAZN posee los derechos exclusivos de retransmisión de la Fórmula 1. Esto significa que la carrera sprint y la clasificación podrán televisarse en DAZN F1, canal disponible a través de su propia plataforma e integrado en otros operadores como Movistar u Orange con acuerdos de emisión.

Asimismo, en la web de LA RAZÓN (www.larazon.es), se podrá seguir el minuto a minuto de la carrera sprint, con el resumen y las declaraciones de los protagonistas.

