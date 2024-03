Brutal ataque a Fernano Alonso por "envejecer" la parrilla: "Debe dejar paso..."

Fernando Alonso llevó el Aston Martin a un quinto puesto en el Gran Premio de Arabia Saudí. El asturiano quedó por delante de tres coches más rápidos que el AMR24, los dos Mercedes y el McLaren de Lando Norris. Expimió al máximo su monoplaza y realizó una gran carrera que ha sido elogiado por muchos.

Sin embargo, el asturiano tampoco se libra de las criticas de aquellos que quieren verlo fuera de la pista.

Oliver Bearman - que sustituyó a Carlos Sainz por su operación de apendicitis- continúa siendo siendo uno de los principales protagonistas de la semana en la la Fórmula 1 y así lo demuestra su sobresaliente en los Power Rankings después del Gran Premio de Arabia Saudita. Un hecho que ha sido aprovechado por Ralph Schumacher para lanzar un dardo a Fernando Alonso. El británico, de 18 años, firmó un buen 7º en el Gran Premio de Arabia Saudí, un resultado que el ex piloto alemán considera una gran noticia para la fórmula 1. "Era muy importante que alguien entrara, participara y lograra un buen resultado. Todos los equipos casi tenían miedo de contratar nuevos pilotos. Con suerte, esto hará que se vuelva a apostar por jóvenes competidores", afirma en una entrevista en Sky News.

Esta temporada, por primera vez en la historia, la parrilla de Fórmula 1 no sufrió ninguna modificación en los 20 asientos y mantuvo la misma alineación de pilotos que en 2023. Este hecho histórico provocó, entre otras cosas, que la parrilla no se renovase y la tendencia de esta apostase por pilotos experimentados y de cierta edad por delante de los nuevos talentos que vienen desde abajo, un aspecto que no ha gustado a Ralf Schumacher.

El expiloto alemán ha criticado, a raíz de la gran actuación de Oliver Bearman en Arabia Saudí a los mandos del Ferrari de Carlos Sainz, la escasa apuesta por pilotos jovenes, lanzando un dardo a Fernando Alonso para explicarse.

"Hay que romper este círculo vicioso y darle una nueva oportunidad a los pilotos jóvenes. En su lugar, está Alonso con 42 años pilotando ahora mismo. No tengo nada en contra de él, pero no puede ser el objetivo de la Fórmula 1 hacerse cada vez más vieja. Hay que dejar paso", expresó.

El piloto no nombra sin embargo a Hamilton que con 40 años acaba de firmar un contrato con Ferrari a su propio hermano, Michael, que pilotó hasta los 43 años.