Vuelven las lluvias a estas zonas de Castilla y León, según la Aemet

Poco a poco la ola de calor parece estar diluyéndose. Una buena noticia sobre todo para los fuegos que asolan la comunidad castellano y leonesa. Y a lo largo de esta jornada hay probabilidad de lluvias como destaca la Aemet en sus previsiones para este miércoles.

Según la Agencia, para hoy "en el extremo norte, se esperan cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles".

En el resto de la mitad norte y este, intervalos nubosos con nubosidad de evolución, sin descartar algún chubasco aislado. En el resto, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso.

Temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento del norte y noroeste, flojo con intervalos de moderado, principalmente en la segunda mitad del día.

¿Y en qué zonas se prevén lluvias? Pues en la zona norte de la comunidad, en especial en la Montaña Palentina y en las proximidades de Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga. También en Burgos, en Sedano, Briviesca y Villadiego e incluso se esperan algunas gotas en Valdeón y Villablino, en León.

Las temperaturas mínimas y máximas este miércoles en las capitales serán las siguientes: