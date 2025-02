Confirmada la filtración de Carlos Sainz a Williams: esta es la parte de coche que ya han copiado a Ferrari

Fue la noticia que revolucionó la fórmula 1: Lewis Hamilton hacia oficial que dejaba el equipo Mercedes para unirse a Ferrari. La transferencia fue posible entre otras cosas gracias a Fred Vasseur, quien como jefe del equipo de carreras de GP más antiguo del mundo tiene una misión clara: quiere llevar al equipo de Maranello de vuelta a la cima. Y para ello, según el mismo confesó, Carlos Sainz debía quedar fuera de la escudería.

Tras meses de especulaciones, el culebrón cobre el futuro de Carlos Sainz llegaba su fin. El fichaje del británico Lewis Hamilton por Ferrari le sacó del equipo para 2025 y “frenó en seco” las negociaciones de renovación. A partir de ahí varios equipos se interesaron por su fichaje y finalmente el madrileño anunció que optaba por Williams. Carlos Sainz pilotará un coche del mítico equipo de Grove desde la próxima temporada con un contrato multianual: para 2025, 2026 y "más allá" con un salario cercano a los 10 millones de euros por temporada, tal y como anunció el propio equipo inglés.

Tras un estreno mejor de lo esperado, Sainz se prepara para demostrar que su elección fue la correcta.

Las escuderías ya calientan motores para una pretemporada que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de febrero en el circuito de Sakhir. La temporada 2025 de Fórmula 1 volverá a contar con la cifra récord de 24 carreras, con lo que habrá 24 fines de semana de competición, a lo que habría que sumar los seis grandes premios con el formato al sprint, que elevará el número de pruebas a 30 en total. El pistoletazo de salida se producirá el fin de semana del 14 al 16 de marzo, con el Gran Premio de Australia, que regresa como ronda inaugural después de que lo hiciera por última vez en el año 2019.

Una campaña en la que Max Verstappen vuelve a partir como favorito aunque se mantiene la expectación por el rendimiento de Lewis Hamilton a los mandos de Ferrari, el "efecto Newey" en Aston Martin, o la influencia de Carlos Sainz en Williams.

Optimismo en Grove

Tras el estreno del español con el FW47 en Silverstone, el director del equipo Williams, James Vowles, alabó la contribución de Sainz a la hora de introducir métodos de trabajo de "equipos punteros" en Grove.

Y es que el madrileño ya lo había advertido: "Cualquier información por que que sea que tenga de Ferrari me la traeré y eso será tiempo por vuelta.

Los pilotos en este caso no son como los ingenieros. No están obligados a un año sin poder trasmitir información a su nuevo equipo con el famoso 'gardening'. Es por eso que a Sainz no le dejaron asistir en 2024 a ninguna reunión sobre el SF25 del equipo italiano, que es el que utilizará este año, pero si estuvo en las del SF24. Y las primeras filtraciones ya se han confirmado tras comprobarse que Williams ha copiado, entre otra cosas el volante de la escudería italiana.

Información privilegiada

A lo largo de los años, Carlos ha desarrollado una gran atención al detalle para maximizar la funcionalidad de los controles. Una imagen capturada antes de que Carlos Sainz saliera a la pista durante el día de filmación de Silverstone muestra que el piloto nacido en Madrid solicitó a Williams que reprodujera la posición de los dedos del embrague de manera idéntica a cómo los utilizó en el Ferrari SF-24 el año pasado.

A diferencia de su ex compañero de equipo Charles Leclerc, que prefiere una única paleta larga para soltar el embrague, Carlos Sainz insistió en utilizar dos paletas con un sistema de doble dedal, lo que le permite insertar sus dedos para una liberación más precisa del embrague cuando se apagan las luces al inicio de un Gran Premio.

Un dato que ha aumentado la expectación entre los aficionados ávidos por comprobar como afectará a Williams toda la información de la que dispone el madrileño. La emoción está servida.