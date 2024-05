El contundente aviso del padre de Verstappen tras la salida de Newey: "Lo advertí..."

El padre de Max Verstappen afirma que Red Bull corre peligro de "desmoronarse" tras la salida de Adrian Newey que fue anunciada ayer de manera oficial. Adrian Newey ha anunciado que dejará Red Bull en el primer trimestre de 2025 tras 16 años diseñando los coches del equipo.

Ante esta salida el padre de Max Verstappen. Jos, ha sido contundente al afirmar que la escudewría está al borde del colapso tras el anuncio. Newey informó a sus colegas la semana pasada sobre su intención de irse, a pesar de que Red Bull les recordó a todos que tiene contrato hasta finales de 2025. Sin embargo, finalmente se pactó una salida anticipada y el equipo hizo su anuncio oficial ayer.

La cláusula clave para su salida

Red Bull confirmó que Newey se marchará en el primer trimestre de 2025 y no tendrá que cumplir todo su contrato. Seguirá trabajando para los de Milton Keynes hasta principios de 2025, lo que incluirá el hipercoche RB17, y mientras, asistirá a las carreras. Sin embargo, parece que ya no desempeñará un papel activo en los desarrollos técnicos del conjunto, y no participará en las reuniones sobre el futuro progreso del monoplaza. Aunque originalmente Adrian Newey tenía contrato hasta finales de 2025, y contaba con una cláusula de no competencia que podría haberle dejado fuera otros doce meses, sus representantes legales acordaron con Red Bull el fin de esta clausula.

Esto le permitiría a Newey unirse a un equipo competidor si decide no retirarse. El padre de Verstappen, Jos, expresó su preocupación por el futuro de Red Bull tras hacerse oficial la marcha.

En declaraciones a De Telegraaf, dijo: "El equipo corre peligro de desmoronarse. Es un colpaso total. Lo temía a principios de este año. Para la paz interna, es importante que las personas clave permanezcan a bordo. Ese no es el caso ahora. Newey es y a principios de este año [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/deportes/formula-1/guerra-red-bull-padre-verstappen-acusado-filtrar-mensajes-sexuales-pide-cabeza-horner_2024030365e46d77566e5f0001a1c811.html|||también parecía que Helmut [Marko] sería despedido. ]]Para el futuro, eso no es bueno".

Un hombre crucial para Verstappen

Su hijo, tres veces campeón de F1, aún no ha respondido a la noticia. Sin embargo, el mes pasado, enfatizó la importancia de que Red Bull retenga al personal clave y mencionó específicamente a Newey como una parte crucial de su equipo.

Verstappen ha elogiado el esfuerzo del equipo en Red Bull, diciendo: "Tenemos mucha gente trabajando bien en el coche, por lo que es un esfuerzo de todo el equipo el que tiene que unirse. Las ideas de todos se tienen en cuenta y se construye el coche que queremos. Tener a alguien parte del equipo como Adrian, creo que es un gran impulso para todos y muchas personas trabajan juntas para lograr el auto que tenemos hoy".

Red Bull tiene ahora la presión para demostrar que su éxito no se debió solo a la brillantez de Newey y parece claro quién dará un paso al frente para liderar su proceso de diseño cuando el "mago" abandone la base Milton Keynes.

Pierre Wache ha sido director técnico desde 2018, solo superado por Newey en el orden jerárquico. Desde hace varios años, el desarrollo diario de sus coches es responsabilidad suya. Sin embargo, todos los coches de Red Bull son vistos como creaciones de Newey y ese siempre será el caso mientras él fuera empleado del equipo. La salida de Newey le dará a Wache la oportunidad de emerger de la sombra de su legendario mentor y demostrarle al mundo que puede liderar a Red Bull hacia el futuro.

Y mientras tanto... ¿Que pasará con Max Verstappen? su padre ya amenazó con una salida que ahora puede estar más cerca que nunca.