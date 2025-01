Despido fulminante en la F-1: la FIA se carga al archienemigo de Fernando Alonso

Johnny Herbert, comisario y comentarista no es precisamente el mejor amigo de Fernando Alonso y ya han tenido varios enfrentamientos. Ahora, por suerte para el asturiano la FIA ha puesto fin a su andadura en la Fórmula 1.

La FIA ha anunciado que el ex piloto de Fórmula 1 Johnny Herbert ya no desempeñará funciones de comisario en los fines de semana de gran premio. Herbert ha sido una figura destacada en la sala de comisarios durante los últimos 15 años.

Las responsabilidades del británico implicaban deliberar sobre los conflictos en la pista con un pequeño panel de comisarios y aplicar sanciones a los conductores cuando fuera necesario.

"No pueden coexistir..."

Sin embargo, Herbert también ha sido una figura destacada en los medios de comunicación y ha concedido una serie de entrevistas durante el año pasado, expresando sus opiniones sobre temas importantes de la F1.

La FIA ha considerado que sus compromisos con los medios no pueden coexistir con sus funciones como comisario, lo que ha llevado a ambos a poner fin a su colaboración.

“Con pesar anunciamos hoy que Johnny Herbert ya no ocupará el puesto de representante de pilotos de F1 de la FIA”, se lee en un comunicado de la FIA.

“Johnny es muy respetado y aportó una experiencia y unos conocimientos invaluables a su función. Sin embargo, después de discutirlo, se acordó mutuamente que sus funciones como comisario de la FIA y las de experto en medios eran incompatibles. Le agradecemos su servicio y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos”, sentencian.

Su despido se produce apenas un días después de su última rajada contra el asturiano. Con el año 2026 acercándose y las nuevas regulaciones, Aston Martin tiene por delante un gran reto pero no todos son optimista con su potencial. En declaraciones a Casinoutanspelpaus.io , Herbert explicó que Aston Martin "tiene la mayor presión sobre sus hombros" debido a las expectativas creadas por la revolución de Lawrence Stroll.

“Aston Martin no ha tenido el rendimiento esperado porque no ha podido recuperarse cuando empezó muy bien hace un par de años y luego todo desapareció”, dijo Herbert.

"Será la mayor decepción de 2025"

“Ahora han cambiado muchas cosas, pero pasará un tiempo hasta que veamos que todo se concreta. Aston Martin es probablemente el equipo que tiene la mayor presión sobre sus hombros porque hay muchas expectativas con lo que Lawrence Stroll ha hecho por el equipo y ahora tienen que ser capaces de cumplir. Creo que Aston Martin será probablemente el equipo más decepcionante en 2025".

La frustración de Alonso

Tampoco se cortó con los pilotos y volvió a atacar a Fernando Alonso. “Se ha mostrado un poco frustrado a veces, que es lo que siempre se espera de él y Lance Stroll tiene que mejorar su juego, porque creo que ambos tienen que poder alimentarse mutuamente para poder esforzarse y ayudar al equipo a avanzar”, sentenció.

Alonso ha tenido varios enganchones con Herbet que en en 2016 incluso pidió la retirada del asturiano tras sufrir un aparatoso accidente.

El español no se cortó y le dio un tremendo zasca en directo: “No me voy a retirar, soy campeón del mundo. Tu acabaste como comentarista porque no eres campeón”.