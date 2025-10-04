Fernando Alonso recibe una instrucción en plena carrera y su grito es intraducible

En el Gran Premio de Singapur, George Russell fue el gran protagonista del sábado al lograr la pole position con un tiempo de 1:29.158. Es la segunda pole de la temporada para el piloto de Mercedes, que supo aprovechar al máximo las condiciones de pista y el potencial de su monoplaza en una vuelta limpia, precisa y contundente.

Russell superó por algo más de una décima a Max Verstappen, quien se quedó con la segunda posición para Red Bull. El neerlandé se vio sorprendido por el ritmo de Russell en los sectores finales, donde el británico marcó la diferencia. Aun así, Verstappen se mantiene como una amenaza real de cara a la carrera, saliendo desde la primera fila.

Piastri saldrá tercero

El líder del Mundial, Oscar Piastri, firmó una sólida actuación que lo colocó en la tercera posición. El australiano de McLaren continúa mostrando madurez y consistencia, elementos clave en su liderato actual. Piastri encabezará la segunda fila de la parrilla, acompañado por Kimi Antonelli, quien partirá cuarto.

Lando Norris, segundo en el campeonato, no pudo sacar una vuelta perfecta en la Q3 y tuvo que conformarse con la quinta plaza. Compartirá la tercera fila con Lewis Hamilton. El británico había sido el más rápido en la Q1, mostrando un gran ritmo en los compases iniciales de la sesión. Sin embargo, a medida que avanzó la clasificación, fue perdiendo terreno frente a sus rivales directos.

En la cuarta fila encontramos a Charles Leclerc, también con Ferrari, que saldrá desde la séptima posición. A su lado estará Isack Hadjar, representante del equipo RB, que logró colarse en la Q3 y arrancará octavo, un resultado meritorio que confirma su progreso.

Fernando Alonso, décimo

Completando el top 10, Ollie Bearman, al volante de un Haas, partirá noveno, seguido de Fernando Alonso, que clasificó décimo con su Aston Martin. La sesión del asturiano estuvo marcada por un momento de tensión cuando se escuchó un grito inconfundible por radio tras recibir instrucciones de un mecánico. El tono del mensaje dejó entrever una frustración evidente por parte de Fernando Alonso. A pesar de ello, logró colocar su coche entre los diez mejores, lo que sigue siendo una muestra de su competitividad innata, especialmente considerando el nivel actual del monoplaza.

La clasificación no fue benévola con Carlos Sainz, quien no logró acceder a la Q3. El piloto de Williams saldrá desde la decimotercera posición, Sainz no encontró el ritmo necesario en la Q2, y quedó fuera de la lucha por las posiciones delanteras.

La parrilla que se conformó para el domingo deja una carrera abierta, con múltiples frentes por observar. Russell partirá desde la posición de privilegio, con Verstappen a su lado y Piastri, líder del campeonato, en una posición muy favorable para seguir sumando puntos clave.