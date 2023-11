Un ex jefe de Alpine carga contra la escudería y respalda a Fernando Alonso: "No había impulso..."

El efecto mariposa es una metáfora utilizada en la física teórica que fundamenta la teoría del caos. “El batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo”… Con esta simple frase podemos resumir en qué consiste el efecto mariposa. Pequeñas acciones capaces de generar grandes cambios, positivos o no... Y eso es justolo que provocó Fernando Alonso en la Fórmula Uno con su marcha a Aston Martin.

La decisión del asturiano provocó un auténtico terremoto en la F-1, dinamitó al equipo Alpine e hizo caer las fichas como si el Gran Circo fuera un dominó. No fue la única salida y tras él muchos dieron la espantada. Entre ellos, algunos nombres de peso. La escudería Alpine, en la que militó las dos pasadas temporadas Fernando Alonso, anunciaba el pasado mes de julio en el circuito de Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio de Bélgica, el undécimo del Mundial de F-1, que, "de mutuo acuerdo", el rumano-estadounidense Otmar Szafnauer dejaba de ser su jefe de equipo a partir de esa carrera. Szafnauer, de 58 años fue sustituido a partir de la prueba en los Países Bajos, la primera después de las vacaciones de verano, por el francés Bruno Farmin, hasta entonces vicepresidente de Alpine Motorsports. También abandona la escudería gala el británico Pat Fry, director técnico, que se marchó como nuevo jefe de equipo a Williams. "Estoy encantado de unirme a Williams como Director Técnico. El equipo tiene una gran historia en la Fórmula 1, y estoy emocionado de contribuir a su éxito del futuro. Creo en el potencial del equipo y, juntos, lucharemos por la excelencia dentro y fuera de la pista", afirmó.

Ahora, meses después de su salida, Fry ha roto su silencio para lanzar un duro ataque a Alpine y dar la razón al movimiento de Fernando Alonso. Muchos antiguos miembros del equipo como Alain Prost, Marcin Budkowski, Cyril Abiteboul, Otmar Szafnauer o el propio Fernando Alonso han hablado de los problemas que impiden a Alpine dejar de ser un equipo de mitad de parrilla.

Ahora ha sido Pat Fry quien ha ofrecido su punto de vista desde su nuevo cargo de máximo responsable técnico de Williams. Y lo ha hecho para dar la razón a lo que Fernando Alonso ya ha dicho en muchas ocasiones, que a Alpine le ha faltado ambición y suficiente arrojo para convertirse en un equipo ganador.

"Faltaba entusiasmo e impulso"

Fry, afirma en declaraciones a Motorsport que dejó Alpine porque faltaba "entusiasmo" e "impulso" para hacer avanzar al equipo más allá del cuarto lugar. "Miro hacia atrás, a los primeros tres años que estuve allí, y mejoramos dramáticamente a Enstone", añadió.

"Año tras año, construimos un coche mejor. Desde un distante quinto lugar, llegamos a un sólido cuarto pero no sentí que hubiera el entusiasmo o el impulso para avanzar más allá del cuarto puesto. Decidí a principios de marzo que quería seguir adelante, no quiero simplemente quedarme sentado y no poder hacer las cosas. Así que para mí, ese era el momento de irme. Creo que como empresa, no estaban preparadas para esforzarse lo suficiente, puedes decir que quieres ser el primero. Pero la diferencia entre decirlo y lograrlo es monumental", sentencia.

Alpine ha pasado de plantar batalla -y ganarla- a McLaren en 2022 con Alonso en sus filas, a caer al sexto puesto del Mundial, con menos de la mitad de puntos de Aston Martin. El equipo francés cierra la temporada 2023 sin mucho por lo que luchar, mientras el asturiano presume de una temporada con la que nadie soñaba y en la que ha conquistado ocho podios.