El GP de las Vegas pasa factura a la fórmula 1: de la demanda millonaria a la rajada de Fernando Alonso

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) firmó en Las Vegas su decimoctava victoria de la temporada al imponerse al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y al mexicano Sergio Pérez (Red Bull) en una carrera en la que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) trompearon en la salida y finalizaron sexto y noveno, respectivamente. Para más allá del resultado la vuelta de la fórmula a 1a la ciudad del pecado 40 años de4spués no ha dejado contento a casi nadie.

El incidente con la alcantarilla que obligó a suspender los libres puede salir muy cara a la Fórmula 1. Uno de los bufetes de abogados más importantes de la ciudad informara de la interposición de una demanda multimillonaria en nombre de los espectadores afectados por la cancelación de los entrenamientos libres del pasado jueves.

Se trata del bufete Dinopoulos, que en colaboración con JK Legal&Consulting ha solicitado una indemnización de 30.000 dólares (30.000 euros) para todos los aficionados que contaban con entrada para la jornada, pero que finalmente no pudieron disfrutar de ella por errores de la organización.

Tras el descontento de los aficionados de la Fórmula 1, los oficiales del Gran Premio de Las Vegas les ofrecieron a los clientes un vale de 200 dólares. Pero esta compensación solo era para personas que habían adquirido entradas de un día, no para los que compraron para tres por el que muchos decidieron sumarse a una demanda colectiva.

En la demanda se señaló a los dueños de la Fórmula 1 y a los promotores Liberty Media Corporation, DBA Formula One Heineken Silver Las Vegas Grand Prix y TAB Contractors Inc.

Ante esto, el CEO del Gran Premio de Las Vegas, Renee Wilm y el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali dieron a conocer en un comunicad conjunto que la decisión obedeció a la preocupación por la seguridad de los asistentes.

El Gran Premio de Las Vegas tiene el récord de ser es el más caro de la historia con una inversión de más de 500 millones de dólares. Una factura que podría dispararse si finalmente son obligados a indemnizar a 35.000 espectadores. A razón de 30.000 dólares sumarian un total de 1.050 millones de dólares, de los que el bufete se llevará un buen porcentaje.

La dura reflexión de Fernando Alonso

Pero no es solo esta demanda lo que coloca a la Fórmula 1 en el ojo del hurarcán . Las criticas de los pilotos no cesas y prueba de ello es la dura reflexión de Fernando Alonso. El asturiano no ha vivido un buen fin de semana en Las Vegas. Vio como sus opciones de hacer podio en Las Vegas se esfumaban en la primera vuelta. El piloto asturiano hizo un trompo en la primera curva - por el mal agarre del asfalto y pesar de pedir la salida de los coches de seguridad, los comisarios se los negaron.

Tal vez por eso, Alonso no se ha mordido la lengua. "Necesitamos equilibrio. No es divertido conducir este tipo de circuito a velocidades de 360 kilómetros por hora sin agarre, sin visibilidad, rebotes y ese tipo de cosas. Era como conducir sobre hielo”, lamentó en DZAN tras la carrera.

El bicampeón del mundo reflexionó sobre las prioridades que debería tener la Fórmula 1. “Creo que necesitamos equilibrar el campeonato y equilibrar el calendario. Creo que es lo que estamos haciendo, pero no creo que sea el único camino a seguir” aseguró antes de mandar el siguiente recadito al trazado estadounidense.

“Sé que el espectáculo desde fuera puede parecer bueno, pero estos coches no están hechos para tomar curvas a 80 km/h. Estos coches están hechos para ir a Suzuka, a Barcelona, a Silverstone y maximizar el potencial de la F1” sentenció.