GP de Singapur de F1 hoy: horarios y dónde ver online TV, a qué hora es la carrera de Fórmula 1 2025

La Fórmula 1 atraviesa uno de sus momentos clave de la temporada: al llegar al GP de Singapur, los equipos saben que cada punto puede inclinar la balanza del título. Después del trayecto por circuitos clásicos y urbanos, el Gran Circo se dispone a encarar su 18.ª cita en el trazado callejero de Marina Bay, un circuito exigente que combina curvas lentas, tracción, calor y humedad, y donde las estrategias y la resistencia física cobran una importancia extraordinaria.

Para los líderes del campeonato, esta fecha se presenta como una oportunidad para consolidarse antes de que la temporada despliegue su tramo final en América. Con siete carreras por disputar después de Singapur, el margen de error es cada vez más pequeño.

Al cierre del GP de Azerbaiyán, Oscar Piastri (McLaren) encabeza la clasificación de pilotos con 324 puntos, seguido de Lando Norris con 293 puntos y de Max Verstappen con 230 puntos. El australiano ha llevado a McLaren a liderar también el campeonato de constructores con una diferencia muy significativa sobre sus perseguidores.

Sin embargo, el último GP fue intenso. Piastri tuvo un comienzo accidentado con salida de pista al inicio de la carrera en Bakú, lo que permitió a Verstappen imponerse y reducir la brecha. Con las dos victorias consecutivas (Italia y Azerbaiyán) del neerlandés, el piloto de Red Bull ha mostrado que aún cree en el remontar, aunque él mismo ha admitido que “todo tiene que salir perfecto” para que ese regreso sea posible.

Fernando Alonso fue sancionado por una salida anticipada en Azerbaiyán, lo que lo dejó lejos de los puntos. Por su parte, Carlos Sainz vive un renacer tras lograr su primer podio con Williams en Azerbaiyán, un hito que él mismo calificó como el mejor de su carrera dada la dificultad de adaptarse a un coche que hasta ahora no había rendido al nivel que esperaba. Aunque los resultados todavía son irregulares, ese podio supone un punto de inflexión para el madrileño y un aliciente para mantenerse en la lucha en lo que resta de temporada.

McLaren está cerca de consolidar su dominio en el campeonato de constructores, lo que le permitiría asegurarse la corona antes de que termine la temporada. El escenario de este fin de semana, además, pone retos extras: es uno de los circuitos más largos en tiempo por vuelta, suele exceder el límite de tiempo de dos horas en muchas ediciones, y obliga a los monoplazas a convivir con periodos frecuentes de Safety Car y desgaste térmico extremo.

En esta edición, la FIA ha activado la primera declaración oficial de “heat hazard” en un GP, ante las temperaturas previstas y la humedad, lo que obliga a medidas especiales como el uso de chalecos de enfriamiento o penalizaciones de peso si no se adoptan.

Horario y dónde ver online TV el GP de Singapur de F1

¿A qué hora es y dónde puedes seguir la carrera de hoy?

Viernes 3 de octubre

Entrenamientos libres 1: 11:30 h

11:30 h Entrenamientos libres 2: 15:00 h

Sábado 4 de octubre

Entrenamientos libres 3: 11:30 h

11:30 h Clasificación: 15:00 h

Domingo 5 de octubre

Carrera: 14:00 h, en directo desde Singapur (62 vueltas).

En España, toda la acción del fin de semana se podrá seguir a través de DAZN F1, que mantiene los derechos exclusivos de retransmisión. La cobertura también está disponible mediante el paquete “Motor” de Movistar Plus+, que incluye el canal DAZN F1.