Los sobres de dinero que Fernando Alonso repartió en su escudería y provocaron amenazas de despido

La guerra entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton vuelve a estar, 18 años después, en boca de todos.

Los mensajes de radio de Fernando Alonso se convirtieron en protagonistas del GP de Singapur, especialmente su brutal enfado contra Hamilton ante el que el británico no ha dudado en reaccionar con un dardo en toda regla. El asturiano lanzó un furioso mensaje de radio lleno de palabrotas tras cruzar la bandera a cuadros en el Gran Premio de Singapur, tras un controvertido final para Lewis Hamilton.

El español cruzó la meta a sólo cuatro décimas de Hamilton, pero furioso, le permitieron seguir corriendo sin que funcionaran los frenos. Un Alonso furioso dijo por la radio: "No me lo puto creo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Es seguro conducir sin frenos?". Cuando le informaron que el equipo lo estaba investigando y lo elogiaron por recuperarse hasta la octava posición, Alonso respondió: "Deberías estar séptimo, joder. No puedes conducir. Ayer no respetaste la bandera roja. Hoy, pista libre para ellos. Quizás demasiado".

Tras las quejas del asturiano, Hamilton no dudó en tirar de humor británico para mofarse del asturiano en una publicación en Instagram. Se trata de un vídeo con una recopilación de la frase 'I don't believe it' de la serie británica 'Un pie en la tumba', donde el personaje VictorMeldrew, interpretado por Richard Wilson, repite ese «no me lo puedo creer» una y otra vez. Pero por si eso fuera poco lo ha acompañado con un mensaje que no ha dejado lugar a dudas: '18 años de...'.

Los aficionados no tardaron en en mirar 18 años atrás para llegar justo a 2007, fecha en la que ambos pilotos vivieron su periodo de máxima rivalidad.

Una rivalidad a la que ahora ha vuelto a referirse el que fuera su ingeniero de pista en McLaren, Mark Slade. El Mundial de F1 2007 fue uno de los más disputados de la historia reciente, con Fernando Alonso y Lewis Hamilton en McLaren. El piloto español llegaba de ser bicampeón mundial con Renault mientras que el joven británico realizaba su debut en el 'Gran Circo'. Finalmente, las disputas entre ambos hicieron que perdieran todos los títulos a manos de Ferrari.

El ingeniero de Alonso de aquella época ha salido ahora en defensa del español en el podcast de Peter Windsor. "Fernando era un buen tipo, no era para nada sucio. Lo que sucedió en 2007 fue iniciado por el clan Hamilton, Lewis y su padre. Fue una verdadera lástima lo que sucedió", ha afirmado el ex miembro de McLaren.

Los polémicos sobres de dinero

Pero lo que más ha llamado la atención ha sido el buen gesto que el asturiano tuvo con el equipo durante la temporada de 2007 y que ahora rememora el ingeniero.

El primer día de Fernando en el equipo le pidió a su ingeniero, el mencionado Slade, una lista con los mecánicos e ingenieros que trabajarían en su coche. Quería repartir sus ganancias con todos ellos y así lo hizo. Repartió unos sobres con 1.000 euros cada uno.

"Me dijo que le gustaba compartir sus ganancias con los chicos en el coche. No es algo que haya hecho en McLaren hasta ahora, pero es algo que me gusta mostrar mi agradecimiento por estar en mi coche y hacer un trabajo tan bueno'. Repartió los sobres, los abrimos y creo que había 1.000 euros en cada uno", recuerda.

Un gesto que enfureció enormemente a los dirigentes de McLaren que tomaron una drástica decisión. Dave Ryan, director deportivo del equipo, les quitó los sobres de inmediato. "Nos fuimos a lo nuestro y un rato después Dave Ryan entró en la autocaravana con cara de pocos amigos y me dijo que tení9amos que devolver todo el dinero: Tienes que dármelo a mí, tienes que dárselo al equipo'".

Pero la cosa no quedó ahí y el dirigente lanzó una seria advertencia: "Cualquiera que no devuelva el dinero sería despedido".

En su día fueron muchos los que acusaron a Alonso de haber tratado de comprar la lealtad de sus mecánicos pero el equipo de entonces jamás ha olvidado el gesto del asturiano.