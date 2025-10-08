Hamilton vuelve a la carga contra Fernando Alonso en un vídeo de Instagram: no usa ni una palabra

Siete Mundiales contra dos. Los de Hamilton contra Fernando Alonso. Dieciocho años después de aquel 2007 que fracturó a McLaren y dividió al paddock en dos bandos irreconciliables, la rivalidad entre ambos pilotos está volviendo a estallar con toda su fuerza. Fue en el Gran Premio de Singapur 2025 y la pelea no se libró solo en la pista, sino también en la radio, ante los comisarios y, finalmente, en las redes sociales.

El incidente en pista

La chispa saltó en las vueltas finales. Hamilton, al volante del Ferrari, se vio acorralado por los problemas de frenos de su monoplaza y por la presión de Fernando Alonso, que desde su Aston Martin venía protagonizando una remontada sólida tras un error en boxes. En su intento por conservar la séptima posición, el británico comenzó a salirse del trazado en varias curvas, aprovechando las escapatorias para enfriar sus frenos y mantener distancia. Esa maniobra, a ojos de Fernando Alonso, rozaba lo inadmisible. “¿Es seguro conducir sin frenos?”, gritó el español por radio, visiblemente indignado. No era una frase al azar, sino un dardo directo a la FIA, a la que acusaba de tener criterios cambiantes según quién fuera el infractor.

El asturiano recordaba perfectamente las sanciones sufridas en el pasado por incidentes mucho más leves, como un retrovisor suelto o una incorrecta colocación en la parrilla. Ver cómo su rival histórico continuaba en pista pese a un fallo potencialmente peligroso le resultaba intolerable. Hamilton cruzó la meta apenas cuatro décimas por delante de Alonso, después de haberle recortado casi cincuenta segundos en las dos últimas vueltas gracias a sus atajos y a la gestión irregular de los frenos.

Las reacciones y el papel de la FIA

La FIA respondió con una penalización de cinco segundos para Hamilton por exceder reiteradamente los límites de la pista, una sanción que le hizo perder el séptimo puesto en favor de Fernando Alonso. Pero el castigo, lejos de cerrar el tema, alimentó la polémica. Mientras las redes se incendiaban con mensajes de apoyo a uno u otro, Hamilton eligió su terreno favorito: la ironía elegante. Primero publicó un vídeo en Instagram con un fragmento de la serie británica Un pie en la tumba, en el que el protagonista repite una y otra vez “No me lo creo”, la misma expresión que Fernand Alonso utilizó por radio.

Y cuando parecía que la historia iba a apagarse, el británico volvió a la carga. En la mañana del martes, compartió otro vídeo: se le veía corriendo por un parque, sin hablar, mirando su reloj. Esperó exactamente a que el cronómetro marcara las 7:02 antes de detenerse y mostrarlo a cámara. Era una clara alusión a los siete títulos mundiales frente a los dos del asturiano. Un mensaje sin palabras, pero cargado de significado. Hamilton no necesitaba más: la estadística hablaba por él.

Un duelo sin fin

El enfrentamiento entre Alonso y Hamilton es ya historia de la Fórmula 1 moderna. Representa dos formas opuestas de entender la competición: la precisión británica contra la rebeldía española, la gestión fría frente a la pasión combativa. En 2007 fueron compañeros y enemigos dentro del mismo garaje; desde entonces, cada temporada ha aportado un nuevo episodio a su historia compartida. Lo ocurrido en Singapur no cambiará la estadística, Hamilton seguirá con siete coronas y Alonso con dos,, pero sí ha reavivado un fuego que parecía dormido y que aviva un poco la F1.