La frase definitiva de Ancelotti sobre el futuro de Arda Güler: "Tiene un don"

«Solo un gran talento puede ver una jugada así, y él lo es. No nos importa que no haya marcado, para nosotros es gol», decía Ancelotti después del disparo desde el centro del campo que intentó Arda Güler en el partido ante Osasuna. El balón se estrelló en la madera, pero es un detalle de «crack», de jugador distinto, como la especie de sombrero que le tiró a Javi Galán en Anoeta para llevarse una pelota complicada. No ha tenido muchas oportunidades el joven turco, pero cada vez que ha aparecido se las ha apañado para dejar alguna cosita distinta.

Ante la Real Sociedad, y con la Liga encarrilada para el Real Madrid, Ancelotti cumplió su palabra de darle a Arda los minutos que quiere. Tiene prisa el mediapunta por dejar su huella, y toda Turquía está pendiente de que explote, pero el entrenador italiano sabe de esto y prefiere tener paciencia con él, mucho más después de las lesiones que le han mantenido mucho tiempo fuera de juego. «Tiene una calidad extraordinaria, es un talento, tiene un don, ha trabajado bien, podía jugar antes porque se está entrenando bien. Pero es muy joven y poco a poco tendrá su protagonismo en esta plantilla. Es bastante claro que ha marcado más goles que minutos jugados, es el don que tiene», decía Ancelotti después de que Güler marcara el único gol del partido ante la Real. Exageraba con lo de más goles que minutos, pero la verdad es que con solo 99 minutos en Liga, ha hecho dos, el de Anoeta y otro en el Bernabéu al Celta, después de un buen recorte. Lo mejor de las dos acciones fue lo fácil que las hizo parecer. Es un novato pero no tiene miedo a inventar cosas y arriesgar. «Arda ha peleado, ha luchado y ha marcado un gol. Va a ser un jugador muy importante en el futuro, no hay duda de que se queda aquí el próximo año», anunciaba Ancelotti. Arda y su familia tienen claro que su lugar está en el Madrid y no quisieron salir cedidos cuando llegó el verano pasado y tampoco se irá fuera tras la próxima pretemporada.

«Le doy las gracias al entrenador por esta oportunidad. Estoy contento por haber marcado y por la victoria. Marcar con la camiseta del mejor club del mundo es una de las mejores sensaciones. Le agradezco a todo el mundo», comentaba el jugador después de su titularidad en San Sebastián. Está convencido de que puede triunfar en el Real Madrid y por eso aprovecha cada oportunidad. «La calidad de los jugadores aquí es increíble, todos estamos listos para ayudar», explicaba. «Estoy trabajando en el físico y también en la mentalidad. Con paciencia, pero todos los días muy duro». La ambición no entiende de edad.