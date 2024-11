De la Fuente busca otro Lamine

Nico Williams y Lamine Yamal fueron la pareja que más llamó la atención en la Eurocopa. Los dos extremos de la Roja brillaron por su talento y por su manera de comportarse cuando la pelota no está en juego. Eran una alegría para el equipo y para el torneo, pero apenas han podido jugar juntos desde que España fue reconocida como la mejor selección de Europa.

En la convocatoria de septiembre volvieron a reunirse después del verano y fueron titulares en los dos partidos, contra Serbia y contra Suiza, aunque Lamine fue sustituido en el descanso contra los suizos. Después, las lesiones les han impedido volver a juntarse. Nico se perdió los encuentros ante Dinamarca y Serbia en octubre y su amigo tampoco pudo jugar el segundo.

Ahora es Lamine el que no está convocado por lesión y Luis de la Fuente tiene que «inventarse» un nuevo extremo derecho para cerrar la primera fase de la Liga de Naciones. No hay ninguno como el jugador del Barcelona, pero opciones no le faltan. Todo depende de la manera en que quiera jugar.

Oyarzabal fue la opción elegida por el seleccionador en los dos partidos anteriores. Un futbolista de la confianza de De la Fuente, pero muy diferente a Nico. No tan rápido, menos explosivo, más tendente a la asociación y a jugar por dentro.

Para el regate ya tenía a Yéremi Pino y a Bryan Zaragoza y ha convocado a Bryan Gil en lugar de Lamine. Yéremi es uno de los futbolistas con los que siempre ha contado, aunque una lesión de ligamentos le impidió jugar la Eurocopa en verano.

Bryan Zaragoza ha encontrado su sitio en Osasuna después de una complicada experiencia en el Bayern Múnich. No se adaptó en la segunda mitad de la temporada pasada y perdió la oportunidad de asentarse en la selección. Su rapidez y su regate le han vuelto a poner a las órdenes de Luis de la Fuente. Sólo ha marcado un gol, pero ha dado cinco asistencias y es el jugador más desequilibrante que hay en la convocatoria.

Bryan Gil tampoco tuvo suerte en su paso por el Tottenham. Estuvo cedido en el Valencia y en el Sevilla, su equipo de origen, y ahora prueba en el Girona, donde sus números no son tan brillantes como los del otro Bryan. Dos goles y una asistencia lleva en todo el curso.

Pero De la Fuente tiene más opciones. Si quiere un jugador más asociativo, como hizo con Oyarzabal en los dos partidos anteriores, puede probar con Dani Olmo y con Álex Baena, que ya jugó en el costado izquierdo contra los serbios, a los que marcó un gol de falta.

Y para todo lo demás tiene a Ayoze. El jugador del Villarreal fue una de las sorpresas de la lista para la Eurocopa y De la Fuente sigue contando con él. Lleva diez goles esta temporada, uno por partido, a lo que suma dos asistencias. «Caí de pie en el Villarreal. Me han transmitido mucha confianza desde que llegué. Algunos compañeros los conocía de antes, que creo que eso ayuda, la adaptación está siendo muy buena. Contento de encontrar portería siempre, de sumar goles y sintiéndome muy bien en el campo, sintiéndome muy importante en ese rol de delantero», explica.

Pero si De la Fuente lo necesita en la banda, está preparado. «Estoy igual de cómodo en cualquiera posición. Tengo esa capacidad y esa facilidad de, tácticamente, saber jugar en varias posiciones. Es un punto a favor y jugaré donde el míster considere oportuno, en la posición que considere él oportuno, siempre más que feliz por ayudar y por jugar», explicó el canario en conferencia de prensa.

De la Fuente tiene muchas opciones para ocupar la banda contra Dinamarca y contra Suiza, pero no tiene a Lamine Yamal.