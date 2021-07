El mensaje de Cañizares tras no renovarle Movistar: “Incluso cuando tuve enfermo a mi hijo...”

Deportes

La temporada que viene Santiago Cañizares no comentará el fútbol en Movistar porque la empresa ha decido cambiar de comentaristas, como ha asegurado el ex portero en un largo vídeo acerca de este movimiento del canal: “Tras 13 temporadas de intensa emoción comentando y analizando fútbol en Movistar, nuestros caminos hoy se separan. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia las personas que me permitieron tener un modo de vida que me generaba prestigio e ilusión, asegura el ex portero del Real Madrid, Celta o Valencia.

“No ha sido decisión mía el no continuar en Movistar+. Me notificaron que habían cambiado de planes. Un nuevo director entra en la cadena y decide cambiar un poco las caras del canal y decide hacer cambios en los cuales yo no estoy”, ha asegurado.

“Todas las etapas tienen un final, y siempre he creído conveniente rescatar los buenos momentos. En este caso no me ha costado trabajo, ya que el equipo con el que he trabajado ha tenido siempre un alto valor profesional y humano. Gracias Movistar”, decía emocioando

Es una decisión empresarial, aunque a Cañizares se le nota dolido: “Tengo la conciencia tranquila porque hay cosas que he hecho bien y de las que me siento orgulloso. La primera es la implicación que he tenido en Movistar+, siempre he tratado de trabajar con el mayor interés, siempre he sacado adelante los proyectos que me han planteado”, continúa su discurso.

“Yo no soy quien para hablar de mi talento como comunicador, pero sí hago una evaluación para ver en qué me he equivocado, que será en muchas cosas seguro. Me quedo tranquilo ante la cantidad de mensajes que he recibido estos días. Mensajes de Juanma Castaño, de Ponsety, de Nacho Aranda, de Carlos Martínez, de Raúl Ruiz, de Larrañaga, Álvaro Benito, Maldini...”, r

“¿Me ha sorprendido o no? No voy a decir la verdad en este caso. Como no sé decir mentiras, pues corro un tupido velo a esa pregunta”, dijo. “Incluso durante los 18 meses que tuve enfermo a mi hijo con un final trágico apenas falté cuatro o cinco fines de semana, creo recordar. Aunque no era fácil ponerse delante de una cámara, en una situación anímica complicada, yo sentía que tenía que hacer ese esfuerzo, sobre todo, por mi familia y también por la empresa. Y me siento orgulloso de haberlo hecho.”

“Esto”, acaba, “no está ligado tampoco a mi situación personal que, como sabéis, no estoy en el mejor momento de mi vida. Mi situación personal queda para mí y los míos”, asegura el ex portero, que se ha separado de su mujer.