La polémicas imágenes de James fumando y de fiesta en un yate en Ibiza que indignan al Everton

James Rodríguez se ha visto envuelto en una nueva polémica. Sin entrenar con Everton y fuera de la fecha de Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022, pues no fue convocado a la Selección Colombia, ha aprovechado el parón de selecciones para pegarse una buena fiesta en Baleares. Este fin de semana, al colombiano ha sido pillado en Ibiza, acompañado de amigos en un lujoso yate y relajado a la espera de volver a las prácticas con los ‘toffees’.

Las imágenes han indignado a la afición del Everton y al propio club, sobre todo unas fotografias publicadas por el diario británico “The Sun” en las que se le ve fumando con un vapeador.

El diario recuerda que James no ha jugado un solo minuto para el Everton esta temporada y no cuenta con la confianza del nuevo técnico Rafa Benítez. Además, no ha tenido ninguna oferta formal para salir del Everton, y el supuesto interés del Istambul Basaksehir de Turquía para contar con sus servicios no llegó a concretarse.

Por lo pronto, James deberá permanecer en el club inglés hasta que se abra la ventana de mercado invernal.

Ibiza permanece en la ‘lista ámbar’ del Reino Unido, lo que significa que debe estar completamente vacunado para evitar la cuarentena a su regreso.