Sigue la guerra de la UEFA y el PSG contra el Real Madrid y la Superliga

Deportes

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, aprovecha cualquier intervención pública para arremeter contra la Superliga, proyecto liderado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. En esta guerra que continúa abierta, Ceferin tiene como aliado al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, quien aprovechó su discurso en la Asamblea General de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), de la que es ahora nuevo presidente, para arremeter contra la Superliga y sus impulsores.

Ceferin calificó a la Superliga como “desgracia”, mientras que Al-Khelaïfi habló de “inventores de fábulas” y de “fracasos”. “Antes de mirar al futuro, tenemos que mirar un momento hacia atrás. No vamos a detenernos mucho tiempo en los acontecimientos del pasado 18 de abril con la no tan Superliga, porque no quiero dar mucha importancia a los inventores de fábulas y a los fracasos. Todos juntos hemos defendido los intereses del fútbol europeo, a los jugadores, los clubes, las ligas, las federaciones nacionales y sobre todo a los aficionados”, declaró el máximo dirigente del PSG.

Al-Khelaïfi no se detuvo ahí y defendió que la UEFA “resistió un golpe de Estado de medianoche”. “Para aquellos que tienen poca memoria deberían acordarse que fue así. Hablamos [con Ceferin] pronto en la mañana del 18 de abril y él me dijo: ‘Vamos a ganar’. Y hemos ganado. Gracias presidente”, añadió.

El presidente del PSG aseguró que uno de los desafíos de la ECA es “una nueva reglamentación del ‘fair play’ financiero que se pondrá en marcha y que garantice una estructura piramidal estable, duradera, inclusiva y competitiva”. Hay que recordar que el PSG pudo fichar a Leo Messi gracias a que la UEFA y la Liga de Fútbol Profesional francesa permitieron al club que preside Al-Khelaifi saltarse ese ‘fair play’ financiero.