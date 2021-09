“¿A quién eliges a Messi o a Cristiano?”: el “algoritmo” no acaba con el debate en Inglaterra

Deportes

La discusión sobre quién es el mejor futbolista de la historia ha dividido las opiniones desde los inicios del deporte. Hace un días, Tom Crawford -profesor de matemáticas de la Universidad de Oxford- parecía haber zanjado la discusión con un algoritmo matemático que dejaba a las claras quien es el mejor futbolista de la historia. Dividió la evaluación en siete índices: títulos en sus clubes, campeonatos con sus selecciones, goles en clubes, goles en selecciones, Balones de Oro, récords y “factor Z” y, tras una serie de operaciones matemáticas, decretó que decretó que Cristiano Ronaldo es el mejor por encima de Lionel Messi.

Sin embargo, no todos están dispuestos a aceptar si más esta premisa y el eterno debate sobre si es mejor el portugués o el argentino ha vuelto a ser lo más comentado en Inglaterra en las últimas horas. Una nueva discusión copó uno de los principales programas de fútbol en Inglaterra con dos caras conocidas del deporte: Gary Neville, ex defensor del Manchester United, y Jamie Carragher, jugador con 737 partidos oficiales defendiendo los colores del Liverpool. Cada uno expuso su opinión y se abrió un interesante choque de posturas.

“Mi chofer me preguntó: si fueras entrenador, que no lo seré, y pudieras elegir a cualquier jugador de la historia en su pico más alto para que te gane un partido viniendo desde el banco con solo 10 minutos por jugarse y un solo cambio, ¿quién sería? Pensé, sería Cristiano Ronaldo. Absolutamente sería Cristiano Ronaldo”, planteó Neville en la señal británica Sky Sports. A continuación, el zaguero comenzó a respaldar punto por punto su opinión con estadísticas que favorecen al luso.

Gary se apoyó en lo completo que es el actual delantero de los Red Devils a la hora de anotar: “Miré sus estadísticas de goles y pensé que puede anotar con su pierna izquierda, su pierna mala, con la derecha, desde distancia, el mejor cazador del fútbol mundial, penales y si se mete en el área y tiras un centro, también anota de cabeza. Si uno piensa en impacto de un jugador y pensás en cuál, miren a estas estadísticas”.

Y cerró su postura con una tajante afirmación. “Respondiendo la pregunta que me hizo un caballero esta mañana, creo que es el mejor jugador de la historia”, concluyó.

Del otro lado de la mesa, listo para contrarrestar los argumentos, Carragher se plantó a favor del argentino: “Estás hablando de los diferentes tipos de goles, y eso no importa, no importa cómo entra el balón al arco. No importa si fue con la cabeza o con el pie, no importa. Messi tiene un mejor récord goleador que Ronaldo y también es un playmaker. Messi puede dirigir un partido. Ronaldo no puede hacer eso. Y no es una crítica”.

Quien supo ser segundo capitán del Liverpool por detrás de Steven Gerrard argumentó su opinión con la magia que regala la Pulga dentro del campo de juego. “Messi, como jugador, te lleva a un lugar donde realmente no puedes creer lo que estás viendo. Lo que hace Ronaldo son cosas que otros jugadores pueden hacer. Has visto a alguien más siendo muy bueno rematando de cabeza, has visto a alguien muy bueno corriendo, pateando tiros libres, todas esas cosas. Messi hace cosas que nunca hemos visto antes. Las asistencias, dirigir el partido desde su posición”, afirmó confiado de haber puesto punto y final al debate pero nada más lejos de la realidad.

Los aficionados se enzarzaron en una discusión en redes que rápidamente se volvió viral y provocó que los medios se lanzaran incluso a publicar decenas de encuestas sobre el asunto. Parece que el matemático Crawford no ha logrado su objetivo.

