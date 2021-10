El PSG sigue buscando salida a Sergio Ramos: el trueque al que se niega el Manchester United

Deportes

La situación de Sergio Ramos en París no mejora. Si hace un par de días se anunciaba un posible debut del defensa el próximo 15 de octubre, horas después el técnico Mauricio Pochettino era el encargado de hacer volar por los aires cualquier expectativa con un varapalo público a Sergio Ramos. “Está trabajando y hay una evolución diaria. Pero hoy no podemos dar una fecha precisa para su regreso”, aseguraba el entrenador. Y sentenciaba: “No será fácil para él integrarse en el equipo”.-

Estas palabras devolvían al defensa a un túnel en el que parece que no se ve la luz a pesar de los intentos del ex madridista que ya no aguanta más las especulaciones sobre su estado de forma y su futuro. El propio Sergio Ramos ya tuvo hace días un encontronazo con el club para intentar forzar su debut. Sin embargo, a pesar de sus reiteradas peticiones al club, los servicios médicos del PSG se mostraban inflexibles y desaconsejaban forzar a Ramos. El motivo: “Puede romperse”.

La dirección deportiva busca una salida

El motivo por el que el club sigue sin dar explicaciones sobre la evolución de Ramos sigue siendo un misterio y la situación para el ex madridista vuelve a complicarse con nuevos rumores sobre un futuro lejos de París.

Según avanza El National.cat y confirman medios galos e italianos, en París siguen buscando una salida al camero. A pesar de que los médicos consideran que Sergio Ramos puede recuperar un nivel competitivo aceptable si no vuelve a recaer de sus molestias en el sóleo, una parte de la dirección deportiva del PSG considera que lo ideal sería no jugar con fuego y buscarle una salida, teniendo en cuenta que Ramos sigue teniendo un buen cartel, especialmente en la Premier League.

¿Juntos Varane y Ramos?

En los últimos meses, el club que se mostró más interesado en fichar a Sergio Ramos, junto al PSG, fue el Manchester United, motivo por el cual el club parisino ya ha indagado sobre la posibilidad de incluir al central en la operación Anthony Martial, un jugador que no está teniendo minutos y que el PSG hace tiempo que quiere fichar.

De momento, la respuesta del conjunto inglés ha sido negativa y más tras su gol ante el Everton en la última jornada de la Premier. Al PSG no le queda otra que esperar a ver si Ramos puede volver a jugar a un buen nivel para intentar colocarlo en el mercado. Esta operación no desagrada al camero que volvería a encontrarse con un viejo compañero. Y es que este truque permitiría a los «Red Devils» contar con una de las mejores parejas de centrales de la historia del Real Madrid: Sergio Ramos y Raphael Varane.

No es la primera vez que Martial está sobre la mesa. El pasado mes de agosto, Jorge Mendes, uno de los agentes con mayor influencia en el planeta fútbol, ya lo intentó. El representante portugués ofreció al conjunto galo a Martial, que se ha quedado sin hueco en el Manchester United, para reemplazar a su compatriota Kylian Mbappé y desbloquear su salida.

Anthony Martial es un futbolista que salió muy joven con una proyección muy alta, pero que se ha ido quedando rezagado por culpa de su bajón de nivel y la llegada de Cristiano le cierra la puerta de forma total.