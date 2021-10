Las fotos y vídeos ‘calientes’ que provocaron la crisis entre Icardi y Wanda Nara

Deportes

La crisis matrimonial entre el delantero del PSG Mauro Icardi y Wanda Nara sigue acumulando capítulos en los medios argentinos, que día a día van desvelando detalles de todo lo ocurrido. La cadena Eltrecetv está haciendo un exhaustivo seguimiento del tema y los colaboradores de sus distintos programas van aportando informaciones sobre todo lo sucedido. Las últimas noticias hablan de la contratación de detectives por parte de Wanda Nara para espiar a su marido y del descubrimiento que hizo ella de fotos y vídeos calientes en el móvil de él.

En el programa Telenoche, una de las colaboradoras aseguró que el matrimonio saltó por los aires cuando Wanda Nara hizo ese descubrimiento de las imágenes subidas de tono en el móvil de Icardi. “Habría dos carpetas de charla [entre la China Suárez e Icardi]. Una era una charla coloquial, donde se mostraban la cotidianeidad. Más allá de eso, alguien muy cercano a Wanda, que tuvo acceso a las conversaciones completas, me dijo que hay de todo: fotos hot, vídeos, videollamadas... Es una fuente cercanísima, inobjetable, lo último que querría es perjudicar a Wanda y a su familia. Me dicen ‘hay de todo’, y me lo ponen con mayúsculas”, desveló.

En el programa Nosotros a la mañana, de la misma cadena, dos colaboradas contaron que Wanda Nara contrató detectives para espiar a Icardi. “Tengo información calificada de que hubo detectives”, aseguró una de ellas, que no pudo precisar qué descubrimientos hicieron en su seguimiento al delantero del PSG.

Algunos de esos explosivos chats entre La China Suárez y Mauro Icardi fueron desvelados en el programa Los ángeles de la mañana. Serían conversaciones en Telegram, donde La China Suárez aparece agendada como CS. “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo en alguna parte del mundo donde no te conozcan”, fue el mensaje que le mandó Suárez a Icardi, quien respondió: “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”.

“Cada vez que Icardi subía una foto con Wanda, ella automáticamente lo llamaba por Telegram. Le preguntaba si estaba enamorado”, declaró Yanina Latorre, mujer del exfutbolista Diego Latorre y colaboradora del programa Los ángeles de la mañana.